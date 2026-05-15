MG7 thế hệ mới lộ ảnh liệu có đủ sức cạnh tranh Camry và Accord?

SAIC MG vừa chính thức công bố thiết kế ngoại thất của mẫu sedan đầu bảng MG 07. Với tham vọng tái định nghĩa phân khúc coupe năng lượng mới, tân binh này gây chú ý khi sở hữu diện mạo gợi liên tưởng đến siêu xe điện Porsche Taycan nhưng mức giá chỉ tương đương một chiếc Toyota Corolla.

Tại triển lãm Auto China, MG không ngần ngại khẳng định MG 07 mang phong cách thiết kế tương đương với các dòng coupe hạng sang ở tầm giá 700.000 Nhân dân tệ tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá thực tế của xe sẽ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng khi chỉ khởi điểm dưới 200.000 Nhân dân tệ tương đương khoảng 770 triệu đồng.

Đây được xem là đòn tấn công trực diện vào phân khúc khách hàng yêu thích thẩm mỹ của Porsche Taycan, vốn có giá từ 918.000 Nhân dân tệ tại Trung Quốc (khoảng 3,5 tỷ đồng) nhưng có ngân sách hạn chế.

Quan sát tổng thể, MG 07 mang dáng dấp đặc trưng của mẫu xe điện đến từ Đức. Những điểm tương đồng được thể hiện rõ nét qua phần đầu xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng chữ C và nắp ca-pô dập nổi đầy cơ bắp. Hốc gió phía dưới được tích hợp lưới tản nhiệt chủ động cùng cảm biến trung tâm.

Phần thân xe có đường cong dài mềm mại nối liền với kính chắn gió dốc đứng. Các chi tiết như khe gió ở chắn bùn trước và tay nắm cửa ẩn cũng mang đậm hơi thở của Taycan. Cụm đèn hậu và form dáng phía sau khá tương đồng, dù một số chuyên gia nhận định phần "hậu" của MG 07 trông có phần đầy đặn và thiếu sự sắc sảo so với nguyên mẫu từ Porsche.

Một điểm nhấn công nghệ đáng chú ý là cảm biến LiDAR được đặt ngay trên đỉnh kính chắn gió, báo hiệu khả năng hỗ trợ lái tiên tiến. MG 07 được phát triển trên nền tảng xe năng lượng mới (NEV) thế hệ tiếp theo của SAIC. Xe sẽ cung cấp hai tùy chọn cấu hình: Thuần điện (BEV) và Hybrid cắm sạc (PHEV), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên xanh.

Đáng chú ý, các phiên bản cao cấp (có giá khoảng 1 tỷ đồng) sẽ được trang bị hệ thống lái tự hành Momenta R7. Hệ thống này không chỉ cung cấp tính năng tự lái trong đô thị (Urban Navigate on Autopilot) mà còn mang đến trải nghiệm di chuyển xuyên suốt từ bãi đỗ xe này đến bãi đỗ xe khác.

MG khẳng định công nghệ này không chỉ bắt chước hành vi lái xe của con người mà còn có khả năng "thấu hiểu bối cảnh vật lý và lập luận dự đoán" như một tài xế kinh nghiệm, từ đó đưa ra các biện pháp phòng vệ chủ động để đảm bảo an toàn tối đa.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, công nghệ tự hành thông minh và mức giá "hủy diệt", MG 07 hứa hẹn sẽ là cái tên gây bão trên thị trường xe năng lượng mới trong thời gian tới.