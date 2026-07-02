Toyota Camry HEV được điều chỉnh giá giảm 140 triệu đồng

Toyota Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chiến lược với dòng Camry khi giảm mạnh giá bán phiên bản hybrid tiêu chuẩn, đồng thời đổi tên các phiên bản nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc sedan hạng D ngày càng thu hẹp.

Từ ngày 1/7/2026, Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán phiên bản tiêu chuẩn của Camry hybrid, đưa giá khởi điểm xuống còn 1,32 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng so với trước. Đồng thời, hãng cũng đổi tên hai phiên bản hybrid nhằm đồng bộ danh mục sản phẩm và giúp khách hàng dễ phân biệt cấp độ trang bị.

Cụ thể, phiên bản Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium và có giá bán lẻ mới 1,32 tỷ đồng. Trong khi đó, Camry HEV TOP CE được đổi thành Camry HEV Luxury, giữ nguyên mức giá 1,46 tỷ đồng sau đợt điều chỉnh trước đó. Cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo Toyota Việt Nam, việc giảm giá Camry HEV Premium nhằm giúp nhiều khách hàng dễ tiếp cận hơn với công nghệ Hybrid Electric, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của mẫu sedan hạng D trong bối cảnh phân khúc này đang liên tục suy giảm sức mua. Hãng cũng cho biết việc đổi tên phiên bản nhằm thống nhất cách đặt tên với các dòng xe khác và phản ánh rõ hơn cấp độ trang bị của từng biến thể.

Toyota Camry hiện chỉ còn sử dụng hệ truyền động Hybrid Electric thế hệ thứ 5 sau khi hãng ngừng phân phối phiên bản động cơ xăng. Xe kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, đi cùng hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp đạt khoảng 4,2 lít/100 km.

Hai phiên bản đều được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động ba vùng, ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây cùng gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Phiên bản HEV Luxury bổ sung thêm nhiều tiện nghi như hàng ghế sau chỉnh điện, màn hình hiển thị kính lái HUD, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và gương chiếu hậu chống chói kỹ thuật số.

Theo Toyota Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026 đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trong nước, trong đó hơn 3.100 xe sử dụng hệ truyền động hybrid. Riêng số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy Camry đạt doanh số 389 xe trong 5 tháng đầu năm 2026, thấp hơn mức 940 xe của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, các phiên bản hybrid vẫn chiếm phần lớn doanh số của dòng xe này, phản ánh xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải. Toyota kỳ vọng việc giảm giá cùng điều chỉnh danh mục phiên bản sẽ giúp Camry tiếp tục duy trì lợi thế trong phân khúc sedan hạng D đang ngày càng thu hẹp.