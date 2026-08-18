Xe SUV cỡ lớn mới ngụy trang xuất hiện tại nhà máy VinFast

Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa xuất hiện trong khuôn viên nhà máy VinFast. Xe thu hút sự chú ý nhờ kích thước lớn và thiết kế khác biệt so với các mẫu xe hiện có. Hình ảnh này làm dấy lên khả năng VinFast đang thử nghiệm một mẫu SUV mới hoặc phiên bản phát triển tiếp theo của VF 9.

Qua hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc SUV có kích thước tương đối lớn, có thể nằm cùng nhóm với VinFast VF 9. Tuy nhiên, kiểu dáng tổng thể của xe lại có nhiều điểm khác biệt. Phần thân xe mang phong cách vuông vức, góc cạnh, trong khi khoảng sáng gầm có vẻ lớn hơn VF 9.

Hình ảnh về mẫu xe đang ngụy trang được lan truyền trên mạng xã hội.

Thiết kế kính hông cũng cho thấy mẫu xe có thể được định hướng theo phong cách SUV đa dụng, thay vì tập trung chủ yếu vào khả năng vận hành trên đường đô thị. Dù vậy, do xe được che kín phần lớn thân vỏ nên các đặc điểm về thiết kế vẫn chưa thể xác định chính xác.

Trước đó, VinFast từng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu SUV mới. Cả hai mẫu xe đều có kích thước được cho là tương đương VF 9 nhưng theo đuổi hai hướng thiết kế khác nhau. Một mẫu sở hữu đường nét tương đối mềm mại, phần đuôi có mảng ốp màu đen tích hợp cụm đèn hậu, gợi liên tưởng đến thiết kế của VF 8 thế hệ mới.

Mẫu còn lại có thiết kế vuông vức và nhiều đường nét góc cạnh hơn, tạo cảm giác gần với một mẫu SUV thiên về khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình. Hình dáng này được cho là có một số điểm tương đồng với chiếc SUV đang được ngụy trang xuất hiện tại nhà máy VinFast.

Trước đó, VinFast từng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu SUV mới.

Tuy nhiên, việc đối chiếu giữa hình ảnh thực tế và bản vẽ đăng ký kiểu dáng mới chỉ mang tính tham khảo. VinFast chưa xác nhận mối liên hệ giữa hai mẫu xe nói trên với chiếc xe đang được thử nghiệm. Một khả năng khác đang được đặt ra là các mẫu SUV cỡ lớn mới của VinFast có thể sử dụng nền tảng khung gầm thế hệ mới mà hãng đang áp dụng trên một số sản phẩm gần đây.

Nếu được phát triển trên nền tảng mới, xe có thể được tối ưu về khối lượng khung xe và hệ thống pin. Đây là yếu tố giúp cải thiện phạm vi hoạt động so với VF 9 hiện tại, vốn có tầm vận hành công bố tối đa 626 km mỗi lần sạc tùy cấu hình.

Ngoài khả năng đây là một mẫu xe hoàn toàn mới, chiếc SUV được phát hiện cũng có thể là nguyên mẫu của VF 9 thế hệ tiếp theo. VinFast từng áp dụng phương án thay đổi đáng kể sản phẩm giữa các thế hệ. VF 8 mới là một ví dụ khi mẫu xe được điều chỉnh thiết kế, nâng cấp nền tảng và cải thiện hệ thống pin nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

Xe có thể được tối ưu về khối lượng khung xe và hệ thống pin.

Nếu chiếc xe đang thử nghiệm thực sự là VF 9 thế hệ mới, việc thay đổi thiết kế theo hướng vuông vức và tăng khoảng sáng gầm có thể mở rộng phạm vi sử dụng của mẫu SUV đầu bảng VinFast. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là khả năng dựa trên hình ảnh và các thông tin đã được công bố trước đó.

VinFast hiện chưa đưa ra thông tin chính thức về mẫu SUV xuất hiện tại nhà máy. Do đó, tên gọi, hệ truyền động, nền tảng kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt của mẫu xe vẫn chưa được xác định.\