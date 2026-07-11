Camry có thể sắp hết "hiền", Toyota úp mở phiên bản thể thao mới

Theo CarBuzz, hồ sơ được gửi lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) vào ngày 30/6/2026, áp dụng cho nhóm sản phẩm ô tô và các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, việc đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa mẫu xe chắc chắn sẽ được thương mại hóa và Toyota hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Nếu cái tên Apex được phát triển theo công thức từng áp dụng trên Corolla Apex Edition, nhiều khả năng Camry Apex sẽ không tập trung vào việc gia tăng sức mạnh động cơ mà hướng đến trải nghiệm lái thể thao hơn.

Ra mắt lần đầu vào năm 2021 với số lượng giới hạn 6.000 xe, Corolla Apex Edition vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh 169 mã lực như bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, Toyota nâng cấp hệ thống treo với lò xo hạ thấp gầm, giảm xóc và bộ giảm chấn được tinh chỉnh, hiệu chỉnh lại hệ thống trợ lực lái điện, đồng thời trang bị hệ thống ống xả cat-back nhằm mang đến cảm giác lái và âm thanh thể thao hơn.

Nếu áp dụng những thay đổi tương tự lên Camry, mẫu sedan này nhiều khả năng vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid hiện tại, sản sinh 225 mã lực hoặc 232 mã lực trên phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Các nâng cấp sẽ chủ yếu tập trung vào khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và một số chi tiết thiết kế nhằm tăng tính thể thao mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành tiết kiệm.

Đáng chú ý, tại triển lãm SEMA 2025 ở Las Vegas, Toyota từng giới thiệu mẫu xe ý tưởng Camry GT-S Concept với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ xe đua. Điều này càng làm tăng khả năng hãng đang nghiêm túc xem xét đưa một phiên bản Camry thể thao lên dây chuyền sản xuất.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng một Camry Apex nếu xuất hiện vẫn sẽ thiên về cải thiện cảm giác lái hơn là trở thành một mẫu sedan hiệu năng cao. Trong trường hợp Toyota muốn tạo nên một phiên bản thực sự mạnh mẽ, nhiều ý kiến kỳ vọng hãng sẽ phát triển biến thể mang DNA của TRD hoặc Gazoo Racing, thậm chí sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid từ RAV4 Plug-in Hybrid để thay thế vị trí mà phiên bản Camry V6 từng đảm nhiệm trước khi bị khai tử.

Nếu được thương mại hóa, Toyota Camry Apex sẽ là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu sedan cỡ D vẫn giữ được tính thực dụng của Camry nhưng có phong cách và cảm giác lái thể thao hơn phiên bản tiêu chuẩn.