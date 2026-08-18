Xe ga mới của Yamaha được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc

Theo Yamaha Motor Taiwan, BW’S 125 Limited Edition chính thức được bán từ ngày 24/7. Phiên bản đặc biệt tiếp tục duy trì phong cách thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh vốn là đặc trưng của dòng BW’S, đồng thời bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng.

BW’S 125 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích một mẫu xe tay ga có kiểu dáng khác biệt. Xe sở hữu phần thân chắc chắn, nhiều đường nét góc cạnh và bộ lốp hoa văn Block Pattern, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn so với nhiều mẫu scooter 125 cc thiên về phong cách đô thị.

Ở phiên bản Limited Edition, Yamaha sử dụng phối màu trắng - đen kết hợp hệ thống họa tiết riêng trên thân xe. Theo hãng, các họa tiết được lấy cảm hứng từ những dấu vết và hành trình của người lái khi di chuyển qua các tuyến phố, qua đó tạo thêm điểm nhấn cho ngoại hình.

Phần đầu xe được trang bị kính chắn gió thiết kế riêng cùng dấu hiệu nhận diện của phiên bản đặc biệt. Yên xe cũng được nâng cấp với vật liệu mang phong cách da lộn và bề mặt dập nổi, góp phần tạo cảm giác cao cấp hơn.

Về động cơ, Yamaha BW’S 125 Limited Edition tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở khoảng 47,8 km/lít. Xe sử dụng bình nhiên liệu 6,1 lít và có trọng lượng 128 kg.

Mẫu xe có chiều cao yên 785 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm. Hệ thống bánh xe 12 inch sử dụng lốp kích thước 120/70-12 phía trước và 130/70-12 phía sau. Thiết kế Block Pattern giúp chiếc scooter có diện mạo khỏe khoắn và phù hợp với phong cách đặc trưng của dòng BW’S.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là cặp giảm xóc đôi. Cấu hình này kết hợp với bộ lốp có hoa văn lớn, tạo cho BW’S 125 diện mạo chắc chắn và khác biệt so với những mẫu xe tay ga đô thị thông thường.

Về hệ thống phanh, xe được trang bị phanh đĩa trên cả hai bánh. Đĩa phanh trước có đường kính 245 mm, đi kèm cùm phanh hai piston; phía sau sử dụng đĩa phanh 230 mm với cùm phanh một piston. Xe còn được trang bị hệ thống phanh liên kết UBS nhằm hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau.

Các trang bị tiện ích trên BW’S 125 Limited Edition gồm đồng hồ LCD, đèn hậu LED và cổng sạc USB hỗ trợ chuẩn QC 3.0. Những trang bị này hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Yamaha BW’S 125 Limited Edition được sản xuất giới hạn 500 chiếc tại thị trường Đài Loan. Với thiết kế đặc trưng, phối màu riêng cùng một số trang bị khác biệt, phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe tay ga 125 cc có diện mạo cá tính hơn.