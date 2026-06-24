Doanh số xe sedan giảm: Toyota Camry liệu có đứng vững?

Từ lâu, Toyota Camry được xem là biểu tượng của phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Mẫu xe này từng là lựa chọn hàng đầu của danh sách khách hàng doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng như nhóm khách hàng trung niên với sự bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài và khẳng định được vị thế thương hiệu cũng như tên tuổi trên thị trường.

Tuy nhiên, thời vàng son có vẻ đang dần qua đi, lũy kế doanh số của Toyota Camry 5 tháng đầu năm 2026 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể dễ dàng nhận thấy các dòng sedan hiện nay đang chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi xu thế thị trường khi khách hàng chuyển dịch sang ưa chuộng các dòng SUV.

Hiện Camry đã được nâng cấp rất nhiều với nền tảng mới và khá hiện đại nhưng xu hướng thích xe gầm cao khiến nhiều mẫu sedan khó cạnh tranh.

Mặc dù giá bán lẻ đề xuất đã được điều chỉnh giảm nhờ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng Camry vẫn trở nên kém hấp dẫn bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dòng SUV/Crossover.

Thông thường, khi giá xe giảm, doanh số sẽ có xu hướng tăng nhờ mở rộng tệp khách hàng. Nhưng với Camry, điều đó dường như không còn đúng. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở giá bán mà xuất phát từ sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Nói cách khác thì người tiêu dùng không hẳn là quay lưng với Camry vì giá xe, mà họ đang dần quay lưng với chính dòng sedan truyền thống.

Dòng sedan lần lượt phải nói lời “chia tay” với những tên tuổi cũng từng “đình đám” một thời trên thị trường, như Mazda6 và Honda Accord. Gần đây nhất là Toyota Corolla Altis vừa nhận được “giấy khai tử” trong tháng 6.

Hiện tại, phân khúc sedan hạng D chỉ còn sự hiện diện của một số tên tuổi như Toyota Camry, Kia K5 và MG7. Trong đó, Kia K5 lại không còn được hãng xe Hàn Quốc công bố doanh số hàng tháng từ đầu năm nay, mà gộp chung kết quả bán hàng với các dòng xe sedan và hatchback khác của hãng như K3, Soluto và Morning. Liệu đây lại có phải là một tín hiệu dự báo điều gì sắp đến với K5 hay không?

SUV và Crossover đang thay đổi cuộc chơi của thị trường xe

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam đã và đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ sedan sang SUV và Crossover.

Nếu như trước đây khách hàng mua xe gia đình thường lựa chọn Toyota Vios, Corolla Altis, Camry hay Honda Civic thì hiện nay họ có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn như Toyota Corolla Cross, Yaris Cross, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Honda CR-V hay Ford Territory.

Thực tế cũng không thể phủ nhận, so với sedan, SUV và crossover sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp hơn với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam. Đây là dòng xe gầm xe cao, dễ di chuyển trên nhiều loại địa hình. Thêm vào đó cấu trúc không gian rộng rãi, tư thế ngồi thoải mái hơn. Thiết kế ngoại hình lại trẻ trung, hợp xu hướng, tầm lái rộng và bao quát.

Hiện những mẫu xe bán chạy của Toyota cũng đều là xe gầm cao

Những ưu điểm vốn là thế mạnh của Camry như sự êm ái, cách âm tốt hay độ ổn định ở tốc độ cao ngày càng ít được người dùng phổ thông quan tâm hơn và tệp khách hàng cho phân khúc này cũng dần bị thu hẹp. Thị hiếu tiêu dùng hiện nay đang đổ dồn về những mẫu xe có thiết kế hiện đại, trẻ trung, năng động, nên khi cân nhắc khách hàng cũng dễ bỏ qua những yếu tố mà Camry đã từng mang lại. Điều này đã khiến phân khúc sedan hạng D liên tục bị tuột mất khách vào tay SUV cỡ C và SUV cỡ D.

Camry được xem là bức tường thành chắn cho phân khúc này cũng đang lung lay trước sự chuyển dịch mạnh mẽ của xu thế thị trường, thì những mẫu sedan khác sẽ có tương lai ra sao? Từng là “ngôi sao hạng A” đình đám một thời, vậy mà doanh số trong 5 tháng đầu năm nay cũng phải lao đao sụt giảm. Trong tháng 5, Camry chỉ tiêu thụ được 31 chiếc, giảm gần 77,4% so với cùng kỳ năm ngoái và phải đứng tên trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường.

Tính luỹ kế doanh số 5 tháng đầu năm 2026 của Camry chỉ đạt 389 chiếc, sụt giảm 58,6% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 940 xe). Trong khi đầu năm nay, giá khởi điểm của Camry cũng giảm lên tới 70 triệu đồng vẫn không thể kéo lại được một phần doanh số.

Doanh số Toyota Camry 5 tháng đầu năm 2026 và cùng kỳ năm ngoái

Sự sụt giảm doanh số của Toyota Camry sau 5 tháng đầu năm 2026 không đơn thuần là câu chuyện của một mẫu xe hay một hãng xe. Đây được xem như là dấu hiệu phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong thị hiếu tiêu dùng. Camry chưa đứng trước nguy cơ bị khai tử trong tương lai gần, nhưng thực trạng này cũng đánh lên hồi chuông cảnh báo khi phải đối diện với thách thức lớn nhất kể từ khi được chào đón tại Việt Nam.

Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, đến một thời điểm nào đó, không loại trừ khả năng Camry cũng sẽ phải đối mặt với “ bản án khai tử” giống như những gì Mazda6, Honda Accord hay Corolla Altis đã và đang trải qua.

Trong tương lai, để duy trì sức cạnh tranh, Camry cần phải tiếp tục điện hóa mạnh hơn, trang bị, cải tiến thêm công nghệ như chức năng hỗ trợ lái, kết nối thông minh và hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn thay vì chỉ tập trung vào khách hàng truyền thống như vốn có từ trước tới nay.