So sánh Honda City bản L và RS: Nên chọn phiên bản nào?

Giá bán của Honda City L và RS

Cả 2 phiên bản này đều có 6 màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Đen ánh độc tôn, Xám cá tính, Xanh lịch lãm, Titan mạnh mẽ và Đỏ cá tính. Tuy nhiên, giá bán của bản màu đỏ sẽ nhỉnh hơn so với các màu khác.

Điểm giống nhau giữa Honda City L và RS

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của Honda City L. Chúng ta thường mặc định phiên bản L sẽ có rất ít trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, phiên bản 2025 đã chứng minh điều ngược lại khi Honda City L 2025 đã nâng cấp trang bị của mình và được đánh giá là vượt trội hơn phiên bản RS ở thế hệ trước nhờ có tính năng Honda Sensing.

Động cơ

Honda City L và RS đều dùng khối động cơ 1.5L i-VTEC với trục cam kép DOHC, cho công suất 119 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT được tinh chỉnh giúp xe chuyển số mượt mà khi di chuyển ở địa hình thay đổi liên tục.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của cả 2 phiên bản này cũng giống nhau với 7,3 lít/100km trong khu vực nội thành và 4,7 lít/100km trong khu vực ngoại thành, theo công bố của nhà sản xuất.

Về hạng mục này thì Honda City cũng đang dẫn đầu phân khúc. Đây thực sự là 1 con số khá ấn tượng đối với dòng xe có công suất cao và khối lượng thô lớn.

Kích thước và trọng lượng

Honda City L và RS 2025 đều giống nhau về thông số kích thước và trọng lượng. Dưới đây là bảng kích thước và trọng lượng của cả 2 phiên bản:

Honda City L và RS đều có kích thước Dài x Rộng x Cao là 4.589 x 1.748 x 1.467 và chiều dài cơ sở là 2.600mm. Kích thước lớn như thế này giúp không gian xe trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Đây cũng là 1 điểm cộng rất lớn đối với dòng xe đô thị.

Hệ thống phanh và hệ thống treo

Honda City L và RS đều sử dụng hệ thống treo trước là Kiểu MacPherson và hệ thống treo sau là Giằng xoắn. Điểm cải tiến ở đây là thay vì sử dụng phanh tang trống cho hệ thống phanh sau, Honda đã trang bị phanh đĩa ở cả 2 phiên bản, giúp phanh xe hiệu quả hơn rất nhiều.

Trang bị nội thất

Sự giống nhau về trang bị nội thất của phiên bản L và phiên bản RS được thể hiện ở bảng dưới đây:

Honda City thế hệ mới đã chứng kiến sự thay đổi vượt bậc của phiên bản L. Honda City L 2025 đã có hệ thống âm thanh 8 loa và chế độ khởi động từ xa. Đặc biệt, thay vì sử dụng chất liệu ghế bằng nỉ hoặc da lộn nỉ thì 2 phiên bản cao cấp nhất của Honda City đều được trang bị ghế da 100%, làm tôn lên vẻ sang trọng cho không gian nội thất.

Hệ thống an toàn

Đúng với tiêu chí là dòng xe dành cho gia đình, Honda City 2025 được trang bị hệ thống an toàn vô cùng tiên tiến. Đặc biệt là tính năng Honda Sensing – tính năng chỉ có trên những dòng xe cao cấp. Honda Sensing có tất cả 6 hạng mục, cụ thể như sau:

- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS): Cảnh báo người lái khi xuất hiện vật cản phía trước. Nếu không thể tránh khỏi va chạm thì hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.

- Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN): Phát ra thông báo nếu xe phía trước di chuyển. Đặc biệt hữu dụng trong những khi dừng đèn đỏ.

- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC): Khi được kích hoạt, hệ thống này sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc để duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước.

- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB): Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa phụ thuộc vào tình trạng giao thông.

- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM): Phát ra cảnh báo khi xe đi gần sát hoặc đè lên vạch kẻ đường.

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS): Hỗ trợ đánh lái để giúp xe luôn đi đúng làn đường, phát ra cảnh báo nếu xe đi chệch làn đường.

Điểm khác nhau giữa Honda City L và RS

Tất nhiên, vì là phiên bản cao cấp hơn nên Honda City bản RS sẽ có những điểm khác nhau so với Honda City bản L.

Trang thiết bị tiện nghi

Honda Connect chỉ được trang bị duy nhất trên phiên bản RS. Ứng dụng cao cấp này bao gồm những tính năng:

- Tự động phát hiện va chạm: Hệ thống sẽ thông báo cho người lái hoặc người thân trong danh sách khẩn cấp nếu xe gặp tai nạn và bị bung túi khí.

- Báo động an ninh: Khi xe bị đột nhập, hệ thống sẽ báo động cho người dùng qua ứng dụng để thông báo tình trạng xe.

- Cảnh báo giới hạn vùng và tốc độ: Tính năng này giúp người dùng dễ dàng thiết lập giới hạn và tốc độ. Nên nếu xe đi ra khỏi giới hạn và tốc độ đã thiết lập thì hệ thống sẽ phát cảnh báo tới người dùng.

- Khóa/mở khóa từ xa: Dễ dàng khóa/mở khóa từ xa. Ngoài ra còn dễ dàng theo dõi tình trạng khóa/mở khóa của xe.

- Cập nhật tình trạng xe: Bạn có thể tra cứu và cập nhật tình trạng xe bất cứ lúc nào: ắc quy, xăng, hệ thống túi khí,…

- Chẩn đoán các vấn đề trên xe: Nếu xe gặp trục trặc, hệ thống sẽ gửi bạn hướng dẫn khắc phục và số Hotline. Bạn có thể gọi tổng đài qua số Hotline để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Honda Connect còn có thể thực hiện các tính năng: Tìm xe trong bãi đỗ xe, thông tin hành trình xe, nhắc nhở lịch bảo dưỡng, bật đèn từ xa và khởi động điều hòa từ xa.

Hệ thống an toàn

Mặc dù 2 phiên bản R và L đều có hệ thống an toàn tiên tiến nhưng Honda City RS vẫn ưu việt hơn khi có hệ thống túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế, giúp bảo vệ đầu và cổ khi xảy ra tai nạn. Còn Honda City L chỉ có hệ thống túi khí cho người lái và người ngồi kế bên.

Nên chọn Honda City L hay Honda City RS?

Honda City L và RS đều là 2 sự lựa chọn tốt mà bạn nên cân nhắc trong phân khúc Sedan hạng B. Mặc dù bản RS có nhiều tính năng ưu việt hơn như ứng dụng Honda Connect và hệ thống túi khí rèm nhưng lại có giá thành “nhỉnh” hơn bản L khoảng 30 triệu đồng. Vì vậy, tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách mà bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp dành cho mình.