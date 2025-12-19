Dàn siêu xe trăm tỷ trong đám cưới của con gái doanh nhân ngành ô tô

Sau đám hỏi với sự xuất hiện của dàn xe trăm tỷ trên đường phố Hà Nội khiến không ít người trầm trồ, tối qua, ngày 17/12, lễ cưới chính thức của con gái vị doanh nhân nổi tiếng ngành ô tô đã diễn ra Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Phường Từ Liêm, TP.Hà Nội). Đám cưới tiếp tục có sự xuất hiện của dàn xe trị giá không dưới 250 tỷ của các khách dự tiệc.

Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, cô dâu là một nhân vật nổi tiếng giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong tập đoàn ô tô này, chú rể là con trai của tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn của Nhà nước giữ vai trò vô cùng trong nền kinh tế.

Cô dâu và chú rể di chuyển từ tư gia tới nơi tổ chức đám cưới bằng chiếc Genesis GV80 màu vàng cát, không trang trí hoa bên ngoài. Mẫu SUV hạng sang này có giá hơn 4 tỷ đồng, rất ít xuất hiện trên thị trường và cùng phân khúc với một số xe như Mercedes-Benz GLE hay BMW X5.

Tuy nhiên, tâm điểm của dàn xe tại lễ cưới là bộ ba siêu xe có tổng giá trị hơn 85 tỷ đồng. Dẫn đầu là chiếc Ferrari 812 GTS (phiên bản mui trần), mang ngoại thất màu đỏ Rosso Fuoco và chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc tại Việt Nam.

So với bản mui cứng (Superfast), điểm khác biệt lớn nhất trên Ferrari 812 GTS nằm ở phần mui xếp có thể đóng/mở bằng mô-tơ điện chỉ trong 14 giây ngay cả khi xe lăn bánh ở vận tốc dưới 45 km/h. Động cơ V12 6.5 lít hút khí tự nhiên của xe cho công suất tối đa 789 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Đi sau là chiếc McLaren 765LT sơn màu xanh dương Paris Blue (màu sơn do bộ phận cá nhân hóa MSO phát triển). Siêu xe này có nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon như nắp ca-pô, cánh gió, bộ chia gió, líp sườn, bộ khuếch tán. Ngoài ra, ống xả Novitec của xe cũng có giá lên tới 250 triệu đồng.

Chiếc Aston Martin DBX 707 nằm cuối cũng là chiếc siêu SUV có số lượng khá ít ở nước ta, được nhập khẩu chính hãng. Đây là chiếc DBX 707 màu trắng duy nhất Việt Nam tính đến hiện tại, với giá lăn bánh ước tính không dưới 23 tỷ đồng.

Đi cùng bộ ba siêu xe còn có hai chiếc Toyota Land Cruiser, với giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng. Một chiếc thuộc thế hệ LC200, chiếc còn lại thuộc thế hệ LC300 mới hơn. Mẫu SUV hạng sang này rất được các đại gia Việt ưa chuộng, do đó giá xe luôn cao hơn so với giá niêm yết.

Dàn xe Genesis trong đám cưới gây chú ý không kém với không dưới 5 chiếc Genesis khác nhau, trong đó chủ yếu là hai mẫu GV80 và G90. Tổng giá trị dàn xe này không dưới 20 tỷ đồng.

Ngoài Genesis còn có loạt xe điện Hyundai Ioniq 5 do tập đoàn nhà cô dâu bán tại Việt Nam, mỗi chiếc xe có giá từ 1,3-1,5 tỷ đồng. Ước tính có không dưới 5 chiếc Ioniq 5 khác nhau xuất hiện trong bãi xe của đám cưới.

Độc lạ không kém là chiếc xe điện Skoda Enyaq iV, được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2024 để phục vụ triển lãm Vietnam Motor Show. Ngoại thất xe nổi bật với nước sơn màu xanh lá, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép thể thao. Xe có khả năng di chuyển tối đa 566 km/lần sạc đầy pin, sử dụng động cơ điện mạnh tới 340 mã lực.

Đặc biệt, một khách mời trong đám cưới là chủ nhân chiếc BMW X5 gắn biển số 34A-567.89. Chiếc xe sang này luôn là tâm điểm của sự chú ý, bởi giá trị biển số có thể đắt gấp nhiều lần giá trị xe.

Lexus cũng được nhiều doanh nhân ưa dùng, khi có rất nhiều xe xuất hiện trong đám cưới của ái nữ doanh nghiệp ô tô hàng đầu Việt Nam. Đắt tiền nhất là cặp đôi Lexus LX 600 màu trắng và LM500h màu đen, trị giá hơn 9 tỷ đồng mỗi chiếc.

Mẫu Lexus LX 570 và RX 300/350 có khá nhiều trong bãi xe của đám cưới, ước tính không dưới 5 chiếc mỗi loại. Đây đều là mẫu xe sang có giá dao động từ 4-9 tỷ đồng khi mua mới.

Ngoài ra, còn có một số đại gia sở hữu các mẫu xe triệu đô khác như Rolls-Royce Phantom VIII Series II (giá hơn 22 tỷ đồng), Rolls-Royce Cullinan độ Mansory (giá hơn 25 tỷ đồng),... đến tham dự lễ cưới.