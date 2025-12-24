Loạt xe gầm cao tiết kiệm nhiên liệu HOT tháng 12, giá chỉ từ 700 triệu

Đây là thời điểm các hãng xe đẩy mạnh doanh số để bù đắp cho giai đoạn thấp điểm đầu năm, và việc giới thiệu nhiều mẫu xe mới là cách để tận dụng nhu cầu cao của người tiêu dùng.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 4/12, phiên bản Hybrid của Santa Fe trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 232 mã lực và 367Nm, với mức tiêu thụ trung bình 5,1 lít/100km. Đây là con số ấn tượng cho một mẫu SUV hạng D, thậm chí còn thấp hơn một số mẫu SUV hạng B thuần xăng như Mitsubishi Xforce (6-7 lít/100km).

Hyundai Santa Fe Hybrid.

Bản Hybrid giá 1,369 tỷ đồng, đây cũng là bản có giá cao nhất so với các bản động cơ đốt trong của dòng Santa Fe, giá 1,069-1,365 tỷ đồng. Mức chênh lệch này cũng không cao hơn nhiều so với bản Calligraphy Turbo cao cấp nhất trước đó.

Toyota Innova Cross 2.0G và Mitsubishi Destinator

Trước Hyundai Santa Fe Hybrid ba ngày, Toyota Innova Cross phiên bản 2.0G và Mitsubishi Destinator cũng đã chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Mitsubishi Destinator.

Mitsubishi Destinator là sản phẩm hoàn toàn mới, được nhập khẩu nguyên chiếc và được bán với giá từ 780 đến 855 triệu đồng cho hai phiên bản. Mẫu xe này thuộc phân khúc C-SUV với cấu hình 7 chỗ ngồi, sử dụng động cơ tăng áp MIVEC 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm.

Toyota Innova Cross 2.0G.

Trong khi đó, Toyota Innova Cross 2.0G có giá bán 730 triệu đồng, rẻ hơn 95 triệu đồng so với phiên bản 2.0V. Phiên bản này vẫn được trang bị đèn chiếu sáng LED, mâm hợp kim 16 inch, ghế da chỉnh cơ, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Màn hình giải trí được giảm từ 10 inch xuống 8 inch nhưng vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Mặc dù không có gói công nghệ Toyota Safety Sense, xe vẫn được trang bị 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí. Động cơ của phiên bản này là loại xăng hút khí tự nhiên 2.0L, cho công suất 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205Nm.

Audi A6

Tuy không phải là SUV gầm cao nhưng Audi A6 2026 cũng nhận được nhiều sự chú ý khi ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 4/12. Đây là mẫu sedan được phát triển trên nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), tương tự như mẫu A5 đã ra mắt trước đó. Kích thước của xe bao gồm chiều dài 4.999mm, chiều rộng 1.875mm, chiều cao 1.472mm, cùng chiều dài cơ sở 2.923mm. Xe được Audi phát hành nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz E-Class (từ 2,449 tỷ đồng) và BMW 5-Series (từ 2,589 tỷ đồng).

Audi A6 2026.

Audi A6 2026 sẽ có nhiều tùy chọn động cơ để khách hàng lựa chọn, bao gồm động cơ xăng/dầu với công nghệ mild-hybrid cho công suất 201 mã lực/340 Nm hoặc 362 mã lực/550 Nm. Ngoài ra, còn có phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) sử dụng động cơ xăng 2.0L và bộ pin 20,7kWh, tuy nhiên phiên bản này không được phân phối tại Việt Nam, ít nhất ở thời điểm hiện tại.