Vô tư vượt đèn đỏ ban đêm và rạng sáng, nhiều xe máy nhận "trái đắng"

Theo ghi nhận từ danh sách phạt nguội tại Hà Nội, số lượng xe máy bị xử phạt lỗi vượt đèn đỏ trong khung giờ từ 22h đến 6h sáng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đây chính là khoảng thời gian nhiều người chủ quan, cho rằng việc vi phạm sẽ khó bị phát hiện.

Nhiều xe máy bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ trong khoảng thời gian từ 22h - 6h sáng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, từ ngày 13/12, hệ thống 1.837 camera AI trên địa bàn Hà Nội đã chính thức đồng loạt đi vào hoạt động và được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông thành phố. Theo công bố, hệ thống này có khả năng phát hiện và xử phạt hơn 23 hành vi vi phạm giao thông, đồng thời liên tục được nâng cấp để nâng cao hiệu quả giám sát.

Trong số các lỗi vi phạm phổ biến của người điều khiển xe máy mà camera AI có thể ghi nhận có: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, điều khiển xe trên vỉa hè…

Riêng với các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hoặc chạy xe trên vỉa hè, mức xử phạt hiện nay lên tới 4 – 6 triệu đồng. Đây là mức phạt khá cao, đủ để trở thành lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người tham gia giao thông.

Vì vậy, ngay cả trong khung giờ ban đêm hay khi đường phố vắng vẻ, người điều khiển xe máy vẫn cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, tránh tâm lý chủ quan để không phải đối mặt với những khoản phạt lớn từ hệ thống phạt nguội.