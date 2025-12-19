Xe số mới Honda Dash 125 ra mắt, giá nhỉnh 42 triệu đồng

Mẫu xe Honda Dash 125 2026 với màu sắc mới rục rịch ra mắt tại Malaysia vào đầu năm tới, có giá niêm yết 6.599 RM (khoảng 42 triệu đồng).

Mức giá bán trên không thay đổi so với phiên bản năm 2024. Tuy nhiên, giá đề xuất như vậy chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

Các tùy chọn màu sắc mới cho Dash 125 là Bạc, Xanh dương, Trắng và Xanh lá cây. Ngoài ra còn có hai kiểu thiết kế đồ họa, với bản Modern Sporty (Thể thao hiện đại) trên các phiên bản Dash 125 màu Bạc, Xanh dương và Trắng, trong khi bản Neo Sportive (Tân thể thao) có màu Xanh lá cây.

Về phần mình, Dash 125 vẫn giữ nguyên, sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, hai van, dung tích 124,9 cc. Honda cho biết Dash 125 đạt công suất 9,85 mã lực tại 8.000 vòng/phút với mô-men xoắn 9,54 Nm, dẫn động cầu sau thông qua hộp số bốn cấp ly hợp ly tâm và truyền động bằng xích.

Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng thông thường ở phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trọng ở phía sau. Về hệ thống phanh, Dash 125 trang bị phanh đĩa thủy lực đơn ở cả trước và sau, tác động lên vành hợp kim đúc 17 inch với lốp có kích thước 70/90 ở phía trước và 80/90 ở phía sau.

Honda Dash 125 có bình xăng dung tích 4 lít, trọng lượng được công bố là 105 kg và chiều cao yên xe là 767 mm. Dòng xe Dash 125 được bán ra đi kèm với chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.