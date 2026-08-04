Mazda CX-5 VIN 2026 bản tiêu chuẩn giảm giá còn 666 triệu đồng

Nhiều đại lý Mazda trên toàn quốc đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho CX-5 phiên bản tiêu chuẩn với mức giảm khoảng 33 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu SUV này chỉ còn 666 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá trên được áp dụng cho cả xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026), thay vì chỉ dành cho xe tồn kho đời cũ.

Với giá khởi điểm 666 triệu đồng, Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị trí mẫu SUV cỡ C có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường Việt Nam. Khoảng cách về giá giữa CX-5 và nhiều đối thủ cùng phân khúc vì thế ngày càng lớn. Ở thời điểm hiện tại, Ford Territory có giá niêm yết từ 739-875 triệu đồng. Kia Sportage dù đang được hãng hỗ trợ 20 triệu đồng vẫn có giá thực tế từ 749 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết 769 triệu đồng nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với CX-5.

Mazda CX-5 phiên bản tiêu chuẩn với mức giảm khoảng 33 triệu đồng.

Không chỉ cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ C, mức giá của Mazda CX-5 còn tiến sát nhóm SUV cỡ B. Hiện Toyota Yaris Cross có giá từ 650-728 triệu đồng, Mitsubishi Xforce dao động 665-720 triệu đồng ở các phiên bản cao, Hyundai Creta từ 659-715 triệu đồng với các bản giữa trở lên, Honda HR-V khởi điểm 669 triệu đồng, trong khi Mazda CX-30 được niêm yết từ 699 triệu đồng.

Việc một mẫu SUV cỡ C có giá ngang nhiều mẫu xe cỡ B tiếp tục là lợi thế đáng kể của Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe này duy trì vị trí dẫn đầu phân khúc trong nửa đầu năm 2026.

Mazda CX-5 2026 vẫn sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L.

Theo số liệu bán hàng, Mazda đã bàn giao 8.123 chiếc CX-5 tới khách hàng Việt trong 6 tháng đầu năm. Thành tích này giúp mẫu SUV của thương hiệu Nhật Bản dẫn đầu phân khúc với khoảng cách gần 1.300 xe so với VinFast VF 7, mẫu xe đứng thứ hai với doanh số 6.849 chiếc.

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ford Territory với 6.144 xe, Mitsubishi Destinator đạt 5.189 xe, Hyundai Tucson bán được 4.442 xe, Honda CR-V đạt 3.554 xe, trong khi Kia Sportage mới ghi nhận 938 xe. Diễn biến doanh số cũng cho thấy phân khúc SUV cỡ C đang trở nên sôi động hơn khi VinFast VF 7 và Mitsubishi Destinator nổi lên như những nhân tố tăng trưởng mới.

Trong khi đó, hai mẫu xe Hàn Quốc là Hyundai Tucson và Kia Sportage vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng trước các đối thủ đến từ Nhật Bản và Việt Nam.