"Tôi phát ngán khi chạy sau một cơ số xe Xpander và Stargazer"

Nếu thường xuyên lái xe trên đường phố hoặc cao tốc, có lẽ không ít tài xế từng rơi vào cảm giác bực bội khi bị "giam chân" phía sau một chiếc xe chạy quá chậm, thiếu dứt khoát hoặc liên tục thay đổi ý định khi tham gia giao thông. Trong số đó, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là hai cái tên thường xuyên bị nhắc đến.

Tất nhiên, không thể đánh đồng tất cả chủ xe Xpander hay Stargazer. Rất nhiều người lái hai mẫu xe này văn minh, đúng luật và xử lý tình huống rất tốt. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng số lượng xe xuất hiện trên đường quá đông, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, khiến xác suất gặp những trường hợp lái xe gây ức chế cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe khác.

Nhiều người ức chế khi gặp một số xe Xpander chạy khó hiểu trên đường trường. (Ảnh minh họa)

Những tình huống khiến xe phía sau chỉ biết lắc đầu

Tình huống dễ gặp nhất là các xe biển vàng chạy dịch vụ. Đang lưu thông đều đặn với tốc độ ổn định, tài xế phía sau bất ngờ phải rà phanh vì chiếc Xpander hoặc Stargazer phía trước giảm tốc mà không rõ lý do. Chỉ vài giây sau mới phát hiện tài xế đang quan sát khách bên đường hoặc chuẩn bị tấp vào lề đón khách.

Không ít trường hợp xe dịch vụ chạy ở làn giữa nhưng tốc độ chỉ tương đương xe máy. Khi có khách gọi điện hoặc đang tìm địa chỉ, chiếc xe liên tục thay đổi tốc độ khiến những phương tiện phía sau khó phán đoán.

Một dạng khác thường xuất hiện trên quốc lộ và đường vành đai. Chiếc xe phía trước chạy chậm hơn đáng kể so với dòng xe xung quanh nhưng lại duy trì vị trí ở làn vượt hoặc làn giữa. Xe phía sau bật xi nhan xin vượt từ xa nhưng người lái dường như không hề quan sát gương chiếu hậu.

Khó chịu hơn là cảnh một chiếc Xpander hoặc Stargazer chạy song song với xe tải hoặc xe container trong thời gian dài. Khoảng trống để vượt gần như bị khóa hoàn toàn. Xe phía sau muốn vượt cũng không được, muốn giảm tốc cũng không xong.

Stargazer ít thấy hơn trên đường, nhưng mỗi khi gặp cũng có những tài xế cầm lái gây ức chế.

Ngay cả trên cao tốc vốn đòi hỏi tốc độ cao và sự dứt khoát, vẫn có thể bắt gặp những chiếc xe chạy ở mức 50 - 60 km/h trong khi điều kiện giao thông hoàn toàn cho phép di chuyển nhanh hơn (tới 120Km/h). Điều đáng nói là nhiều tài xế không chủ động chuyển sang làn phải để nhường đường cho xe nhanh hơn phía sau.

Một hiện tượng khác là xe chạy sát hoặc đè lên vạch phân chia làn đường. Xe phía sau muốn vượt phải quan sát rất kỹ vì không biết tài xế phía trước có ý định chuyển làn hay không. Chỉ một động tác thiếu dứt khoát cũng đủ khiến cả đoàn xe phía sau bị kéo chậm lại.

Ngoài Xpander và Stargazer, Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay một số mẫu sedan hạng A đời cũ cũng thường bị gắn với hình ảnh "rùa bò" trên đường. Dù vậy, do lượng Xpander và Stargazer lưu thông hiện nay quá lớn nên chúng dễ trở thành tâm điểm của những lời than phiền.

Không hẳn do ý thức kém, nhiều khi là đặc thù sử dụng xe

Để công bằng, cần nhìn nhận rằng không phải mọi trường hợp đều xuất phát từ ý thức lái xe kém.

Lý do đầu tiên là đặc thù xe dịch vụ. Một chiếc Xpander biển vàng có thể phải đón trả khách hàng chục lần mỗi ngày. Tài xế luôn phải quan sát địa chỉ, cuộc gọi và vị trí khách hàng. Tần suất dừng, giảm tốc hoặc chuyển hướng đương nhiên cao hơn xe gia đình.

Nguyên nhân thứ hai là lượng người mới lái lựa chọn Xpander và Stargazer rất đông. Đây đều là những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận, không gian rộng, phù hợp gia đình. Với nhiều người, đó là chiếc ô tô đầu tiên trong đời.

Tâm lý của lái mới thường là sợ va chạm, sợ vượt xe lớn, sợ tăng tốc mạnh hoặc sợ chuyển làn. Kết quả là họ chọn phương án an toàn nhất theo suy nghĩ của mình: chạy chậm.

Tuy nhiên, chạy quá chậm trong một số tình huống lại tạo ra rủi ro riêng. Dòng xe phía sau phải liên tục phanh hoặc chuyển làn đột ngột để vượt.

Yếu tố thứ ba đến từ khả năng vận hành: Xpander và Stargazer đều sử dụng động cơ dung tích nhỏ để tối ưu chi phí vận hành. Khi chở đủ người và hành lý, khả năng tăng tốc tức thời không thể so sánh với những mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp hoặc dung tích lớn hơn.

Sau khi dừng chờ đèn đỏ, nhiều tài xế thường tăng tốc rất từ tốn. Họ không muốn đạp ga mạnh hoặc đơn giản là chiếc xe cần thời gian để đạt tốc độ mong muốn. Điều này tạo nên cảm giác chậm chạp cho những xe đi phía sau.

Chạy Xpander, Stargazer sao cho không cản trở giao thông?

Thực tế, không ai bắt buộc phải chạy nhanh bằng tốc độ của người phía sau. Tuy nhiên, việc thường xuyên quan sát gương chiếu hậu là kỹ năng quan trọng mà mọi tài xế nên duy trì.

Nếu nhận thấy phía sau đang xuất hiện một hàng dài phương tiện muốn vượt, người lái có thể chủ động giảm nhẹ tốc độ hoặc di chuyển sang vị trí phù hợp để tạo khoảng trống. Chỉ một thao tác nhỏ cũng giúp dòng giao thông lưu thông trơn tru hơn rất nhiều.

Trên cao tốc, nếu đang chạy dưới tốc độ của dòng xe chung, việc chuyển sang làn phải là lựa chọn hợp lý. Làn bên trái nên được ưu tiên cho những phương tiện có nhu cầu di chuyển nhanh hơn.

Khi chuẩn bị đón khách, tìm địa chỉ hoặc quan sát đường, tài xế xe dịch vụ cũng nên chủ động bật tín hiệu sớm để các xe phía sau nhận biết ý định của mình. Điều này giúp giảm đáng kể những pha phanh gấp hoặc đánh lái bất ngờ.

Với những người mới cầm lái, sự tự tin sẽ đến theo thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung nhìn phía trước, hãy tạo thói quen kiểm tra gương chiếu hậu liên tục. Giao thông không chỉ diễn ra trước mũi xe mà còn ở phía sau và hai bên.

Xpander, Stargazer hay Kia Morning không có lỗi! Khi mỗi tài xế hiểu rõ vị trí của mình trong dòng giao thông và biết nhường khoảng trống hợp lý cho người khác, những cảnh bấm còi, chớp đèn hay bực bội phía sau sẽ giảm đi đáng kể.

* Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn của độc giả Trần Đình Huy (TP.HCM).