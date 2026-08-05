Vespa ra mắt dàn xe ga 180 cc, nâng cấp trang bị, giá từ 138 triệu đồng

Ba mẫu xe vừa được hãng xe Ý giới thiệu bao gồm: Primavera S 180, Sprint S 180 và Sprint Tech 180. Và điểm nhấn nổi bật của ba phiên bản này chính là việc sử dụng khối động cơ i-Get xi-lanh đơn dung tích 180 cc, làm mát bằng gió hoàn toàn mới.

Hãng cho biết khoảng 14% các chi tiết bên trong động cơ đã được thiết kế lại nhằm cải thiện khả năng tăng tốc, mang đến quá trình truyền sức mạnh mượt mà hơn đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 14,75 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Về trang bị, các phiên bản Sprint đều sở hữu cụm đồng hồ LCD màu mới với giao diện được cải tiến, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành theo thời gian thực. Trong khi đó, Primavera S 180 và Sprint S 180 được bổ sung hệ thống khóa thông minh (keyless), cho phép người lái khóa, mở khóa và khởi động xe thông qua chìa khóa thông minh mà không cần tra chìa truyền thống. Hai phiên bản này sử dụng hệ thống phanh đĩa đơn phía trước tích hợp ABS kết hợp với phanh tang trống cơ khí phía sau.

Phiên bản cao cấp nhất Sprint Tech 180 được nâng cấp đáng kể với cụm đồng hồ TFT màu kích thước 5 inch cùng hệ thống phanh đĩa kép phía trước đi kèm ABS hai kênh, mang đến khả năng kiểm soát và an toàn tốt hơn.

Ngoài những thay đổi về trang bị, Vespa cũng tinh chỉnh thiết kế trên toàn bộ dòng xe với bộ mâm hợp kim mới, các chi tiết thân xe được làm mới, logo "cà vạt" đặc trưng ở mặt trước được thiết kế lại, móc treo đồ có thể thu gọn và huy hiệu kỷ niệm 80 năm nhằm đánh dấu chặng đường tám thập kỷ phát triển của thương hiệu. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều màu sắc và thêm nhiều phụ kiện chính hãng từ danh mục phụ kiện của Vespa.

Tại thị trường Malaysia, mức giá khởi điểm của Primavera S 180 là 21.500 ringgit (khoảng 138 triệu đồng), trong khi Sprint S 180 được niêm yết ở mức 21.900 ringgit (khoảng 140,5 triệu đồng) và phiên bản cao cấp nhất Sprint Tech 180 có giá 23.500 ringgit (khoảng 150,8 triệu đồng).