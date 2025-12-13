Thừa kế cả dàn xe cổ phủ bụi trong nhà kho, con trai lập tức rao bán hàng loạt

Trào lưu săn “barn find”, những chiếc xe cổ bị bỏ quên trong nhà kho đang bùng nổ trên mạng. Nhưng hiếm có bộ sưu tập nào gây chú ý như loạt xe mà chương trình Barn Find Hunter của Hagerty vừa ghi lại tại miền Bắc bang Michigan (Mỹ): một nhà kho chật kín những mẫu xe cổ quý hiếm, và đặc biệt, tất cả đều được chủ nhân rao bán.

Người sở hữu lô xe này là Jerry, người vừa thừa hưởng lại bộ sưu tập từ người cha quá cố. Dù thừa nhận đây là “gia tài thú vị”, Jerry quyết định mở cửa cho những người đam mê tìm chủ mới phù hợp cho từng chiếc.

Trong số hàng chục mẫu xe phủ bụi nhiều năm, nổi bật nhất là Pontiac Bonneville thập niên 1960, chỉ cần thay lốp, vệ sinh hệ thống nhiên liệu và nạp lại điện là có thể lăn bánh. Giá Jerry đưa ra: 50.000 USD.

Bộ sưu tập còn xuất hiện những cái tên khiến giới mê xe cổ phải chú ý: Studebaker Land Cruiser, mẫu xe mang tên gọi sau này xuất hiện trên SUV Toyota; hay mẫu Dodge Dart Phoenix mui trần 1960 dùng động cơ Hemi, một “dị vật” độc đáo thời kỳ trước khi nổ ra cuộc đua công suất của thập niên 1960-1970.

Không chỉ có xe Mỹ, nhà kho còn có Volkswagen 412, MG Midget và Fiat mui trần, đều trong tình trạng khá hoàn chỉnh. Hai mẫu MG và VW cùng được rao giá khoảng 6.000 USD.

Theo chương trình, không cung cấp trực tiếp thông tin liên hệ của Jerry, nhưng người có nhu cầu có thể liên hệ nhóm Hagerty thông qua email trong phần mô tả video.

Dù có mua hay không, bộ sưu tập cũng giống như một kho thời gian tái hiện gần trọn một giai đoạn của lịch sử ô tô từ những năm 1950 đến 1970 và cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của những chiếc xe cổ “ngủ quên” trong bóng tối hàng chục năm.

