Vì sao chọn đúng màu xe có thể giúp tiết kiệm xăng và an toàn hơn?

Khi mua xe, người tiêu dùng thường xem xét nhiều yếu tố như uy tín thương hiệu, thiết kế, hiệu suất và giá cả. Tuy nhiên, một yếu tố bất ngờ có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng chính là màu sắc. Mặc dù nhiều người coi đây là vấn đề thẩm mỹ, nhưng màu sắc của xe có thể tác động đến hiệu suất nhiên liệu, độ an toàn và giá trị bán lại.

Chọn màu xe không chỉ vì gu thẩm mỹ.

Sự khác biệt về quan điểm màu sắc

Tại Hàn Quốc, màu trắng dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số, tiếp theo là màu xám và đen. Khác với màu đỏ nổi bật của Ý hay màu xanh đặc trưng của Pháp, thị trường ô tô Hàn Quốc có xu hướng đơn sắc, phản ánh văn hóa ưa chuộng sự khiêm tốn và thực tế hơn là sự hào nhoáng.

Sở thích về màu sắc cũng thay đổi theo thế hệ: những người lái xe trẻ thường thích màu trắng vì sự hiện đại, trong khi người mua trung niên ưa chuộng màu đen vì nó thể hiện sự tinh tế, dù khó bảo trì. Các gia đình thường chọn màu bạc vì khả năng che phủ tốt các vết xước và bụi bẩn.

Chính những sở thích này cũng ảnh hưởng đến thị trường xe cũ khi xe màu trắng và đen thường bán nhanh hơn và có giá cao hơn, trong khi xe màu sáng thường mất giá nhanh hơn.

Màu xe có thể tác động đến hoạt động của điều hòa trong xe.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Màu sơn bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ trong cabin. Xe màu đen hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời, làm nóng nhanh chóng cả trong và ngoài xe, trong khi xe màu trắng phản chiếu ánh sáng giúp nội thất mát hơn.

Sử dụng điều hòa không khí có thể làm giảm hiệu suất nhiên liệu từ 5% đến 20% vào mùa hè. Vì xe màu trắng hấp thụ ít nhiệt hơn nên cần ít làm mát hơn và có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn tới 5% so với xe màu đen. Mặc dù xe tối màu có thể có lợi thế vào mùa đông, nhưng nhu cầu năng lượng lớn hơn của điều hòa không khí so với sưởi ấm khiến xe màu sáng thường đạt hiệu suất tốt hơn trong suốt cả năm.

Ảnh hưởng đến nguy cơ tai nạn

Ít ai biết rằng màu sắc cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ tai nạn ban ngày. Vào ban đêm, các xe màu sáng như trắng hoặc bạc dễ nhận thấy hơn, do đó an toàn hơn so với xe màu đen.

Sự phỏng đoán khoảng cách của các tài xế đối với xe phía trước có thể thay đổi tùy thuộc màu xe.

Màu sắc được phân loại thành “lùi lại” (trông nhỏ hơn và xa hơn) hoặc “tiến lên” (trông lớn hơn và gần hơn). Được xếp vào màu lùi loại, màu xanh lam có thể khiến tài xế đánh giá thấp khoảng cách, làm tăng khả năng va chạm từ phía sau. Ngược lại, các màu tiến lên như đỏ và vàng dễ nhận thấy hơn, điều này giúp giảm nguy cơ tai nạn, điều này lý giải vì sao sao xe buýt trường học thường được sơn màu vàng.