Honda ra mắt xe ga Dio 125 X-Edition, giá chỉ 28.5 triệu đồng

Song song với chiến lược phát triển các mẫu xe điện, Honda vẫn duy trì việc nâng cấp và hoàn thiện các dòng xe sử dụng động cơ xăng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Dio 125 X-Edition là minh chứng rõ nét cho định hướng đó. Dựa trên nền tảng của mẫu Dio 125 tiêu chuẩn, phiên bản X-Edition không tập trung vào cải tiến kỹ thuật mà chủ yếu nâng cao yếu tố thiết kế và trang bị, hướng đến trải nghiệm trẻ trung và giàu cảm xúc hơn.

Tại Ấn Độ, Dio 125 hiện là mẫu xe tay ga bán chạy thứ hai của Honda, chỉ đứng sau Activa. Trong khi Activa hướng đến nhóm khách hàng gia đình với phong cách trung tính, Dio lại được định vị là dòng xe dành cho giới trẻ, mang hình ảnh năng động và cá tính. Phiên bản X-Edition tiếp tục phát huy tinh thần này, đóng vai trò như một bản nâng cấp về mặt hình ảnh và tiện nghi cho Dio 125.

Điểm nhấn lớn nhất của Honda Dio 125 X-Edition nằm ở phối màu mới Pearl Siren Blue kết hợp Pearl Deep Ground Gray. Tông xanh đậm chủ đạo được nhấn nhá bằng các chi tiết màu xám tại sàn để chân, yếm trước, ốp thân xe và tay dắt sau. Bộ mâm hợp kim sơn đỏ tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, gia tăng cảm giác thể thao, đi kèm bộ tem đồ họa mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại. Tổng thể thiết kế cho thấy Honda hướng rõ rệt đến nhóm khách hàng trẻ, đề cao cá tính và yếu tố thẩm mỹ.

Về trang bị, Dio 125 X-Edition sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần, phanh đĩa trước và mâm hợp kim. Đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ TFT kỹ thuật số hiện đại, hỗ trợ kết nối Bluetooth, hiển thị dẫn đường từng chặng (turn-by-turn navigation) cùng các tính năng xe thông minh. Xe cũng được trang bị khóa thông minh H-Smart với chức năng khởi động không cần chìa và cổng sạc USB Type-C, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển hằng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Dio 125 X-Edition là động cơ xi-lanh đơn dung tích 123,92 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa khoảng 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda Dio 125 X-Edition được phân phối với mức giá 91.683 rupee, tương đương khoảng 25,8 triệu đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại.