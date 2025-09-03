Ảnh thực tế Lada Niva Legend tại Việt Nam, xe "cổ điển" chuẩn Euro 5

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc Lada Niva Legend được cho là chụp tại Hà Nội. Theo người đăng tải, chiếc xe này thuộc lô 9 chiếc đầu tiên nhập khẩu chính hãng về Việt Nam phục vụ việc đăng kiểm trước khi bán ra thị trường.

Dù xe mới được sản xuất trong những năm gần đây nhưng Niva Legend vẫn giữ thiết kế quen thuộc gợi nhớ tới phong cách xe thập niên 80 - 90. Tuy nhiên, động cơ của xe đạt chuẩn Euro 5, phù hợp với quy định để nhập khẩu vào Việt Nam.

Lada Niva thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, mang kiểu dáng 2 cửa khá tương đồng với Suzuki Jimny. Xe có kích thước dài 3.740 mm, rộng và cao cùng mức 1.640 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.200 mm. Được phân loại là hatchback tại một số thị trường nhưng thực tế Niva sở hữu khung gầm SUV kết hợp khoảng sáng gầm lớn, thích hợp di chuyển ở những địa hình khó.

Những hình ảnh chụp lại cho thấy xe có nội thất cực kỳ tối giản nhưng vẫn thực dụng. Ghế ngồi bọc nỉ, không có màn hình giải trí, vô-lăng 4 chấu không có nút bấm, cụm cần gạt đèn xi-nhan đơn điệu và chìa khóa cơ.

Niva Legend được trang bị động cơ xăng dung tích 1.7L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Hệ dẫn động hai cầu là trang bị tiêu chuẩn, định hướng rõ ràng vào khả năng chinh phục địa hình.

Một số nguồn tin cho biết, Lada Niva Legend có giá khởi điểm từ khoảng 390 triệu đồng tại Việt Nam, dự kiến mở bán ngay trong tháng 9 này. Thực tế, từ nhiều tháng trước, hình ảnh xe Lada đã xuất hiện ở cảng Việt Nam với các dòng Niva, Granta, Vesta và Niva Travel.

Ảnh: Vinh Nguyen