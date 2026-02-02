'Ra đường làm gì cũng sợ phạt nguội'

Hệ thống camera AI được lắp đặt dày đặc trên nhiều tuyến đường đang âm thầm định hình lại thói quen của người tham gia giao thông. Từ dừng đỗ, rẽ làn đến cả những hành vi vốn từng được xem là "cho tiện", nay đều trở thành nỗi ám ảnh mang tên phạt nguội.

Tại một con hẻm ở phường Diên Hồng, TP HCM, con đường chỉ rộng hai làn xe nhưng luôn đông kín vì nằm ở giữa chung cư và trường học. Trước đây, mỗi buổi sáng, dân văn phòng và sinh viên tấp nập dừng đỗ, ghé ăn sáng. Xe máy, ôtô dựng kín lòng đường, vỉa hè tạo nên cảnh chen chúc hỗn loạn. Từ ngày camera AI được lắp đặt hiện tượng này gần như biến mất. Không còn cảnh dừng xe tắt máy bỏ xe bừa bãi, chỉ có thể là tạm dừng ngồi trên xe vẫn nổ máy chờ người bán hàng mang ra. Không ít trường hợp quen thói cũ mà nhiều người đã bị phạt.

Ôtô dừng đỗ sai quy định tại Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Câu chuyện tương tự diễn ra tại đường Triệu Việt Vương, Đà Lạt. Tuyến đường cấm dừng đỗ nhưng lại chạy ngang một khu chợ cóc tồn tại nhiều năm. Thói quen dựng xe dưới lòng đường chạy vào mua mớ rau, bịch trái cây rất phổ biến. Nay chỉ cẩn quay ra chậm vài phút, người vi phạm cũng có thể nhận thông báo nộp phạt nguội sau đó. "Không dừng thì không mua được đồ, mà dừng thì sợ phạt" một người đi chợ cho biết.

Tại Hà Nội, nỗi lo mang tên camera không chỉ dừng ở chuyện dừng đỗ. Nhiều tài xế thừa nhận họ căng thẳng hơn khi đến gần giao lộ. Có người dừng xe khi đèn vẫn còn 4-5 giây xanh, chỉ vì sợ lỡ vượt vạch khi đèn chuyển đỏ. Trên cầu vượt Mai Dịch, không hiếm cảnh lái xe hốt hoảng phanh gấp, đánh lái để chuyển từ làn xe máy sang làn ôtô khi phát hiện mình đi nhầm làn. Những cú phanh bất ngờ ấy đôi khi khiến xe phía sau giật mình...

Những ngày cận Tết, đường phố đông nghịt phương tiện. Nhu cầu mua sắm tăng cao nhưng nhiều người chọn cách đi vòng xa hơn, hoặc gửi xe đúng nơi quy định thay vì tạt vội vào lề đường. "Sợ nhất là camera, không biết nó ghi lúc nào", một một tài xế nói với tôi. Nỗi sợ ấy khiến hành vi tùy tiện giảm đi rõ rệt, nhưng cũng kéo theo tâm lý dè chừng, căng thẳng thường trực.

Camera AI phát huy hiệu quả trong việc lập lại trật tự giao thông, đặc biệt với các lỗi dừng đỗ sai quy định, đi sai làn, vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, cùng với sự giám sát chặt chẽ là một thói quen mới đang hình thành với nỗi lo tham gia giao thông trong tâm thế luôn bị "theo dõi".