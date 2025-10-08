"Qua Vũ" tậu xế cổ hơn 70 năm tuổi Porsche 356A Speedster

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vốn được biết đến là một trong những người đam mê thương hiệu Porsche bậc nhất Việt Nam, với loạt siêu phẩm trải dài từ các dòng hiện đại như 918 Spyder, 911 GT3, 911 Turbo S, Cayenne Turbo GT cho đến những mẫu cổ điển hiếm hoi được phục dựng công phu.

Chiếc Porsche 356A Speedster mới xuất hiện là dòng xe được sản xuất trong giai đoạn 1955 - 1959, hiện thuộc nhóm sưu tầm cực hiếm ngay cả trên thị trường quốc tế. Tại châu Âu, mẫu xe này có giá dao động 350.000 – 600.000 USD (tương đương 9,2 – 15,8 tỷ đồng), và những chiếc đạt độ nguyên bản cao hoặc phục chế chuẩn mực có thể chạm ngưỡng hơn 20 tỷ đồng khi tính cả chi phí nhập khẩu và phục hồi.

Porsche 356A Speedster của Qua Vũ gây chú ý với ngoại thất trắng bạc ánh kim, thiết kế bo tròn mềm mại cùng cụm đèn pha tròn cổ điển và logo Porsche nguyên bản. Dáng mui cứng kiểu fastback – hiếm thấy trên dòng Speedster – cùng chi tiết chữ “UN” bên hông và bộ mâm chrome sáng bóng tạo điểm nhấn khác biệt.

Khoang nội thất giữ trọn phong cách hoài cổ với tông kem sáng, ghế da cổ điển và vô-lăng ba chấu lớn. Dù đã hơn 60 năm tuổi, các chi tiết vẫn được bảo tồn tốt, chỉ xuất hiện vài dấu vết “lão hóa” tự nhiên. Dòng chữ Porsche mạ vàng trên táp-lô nhiều khả năng đã được làm mới, trong khi toàn bộ cần số, thảm sàn và tay nắm cửa đều được phục hồi tinh xảo. Bên trong còn xuất hiện khay để cà phê – chi tiết đặc trưng thường thấy trên xe của ông Vũ.

Bên dưới nắp capo Porsche 356A Speedster nguyên bản là khối động cơ 4 xi-lanh đặt phía sau, dung tích từ 1.290 – 1.588 cc, cho công suất 50 – 130 mã lực. Cấu trúc này được xem là tiền đề cho dòng Porsche 911 sau này – biểu tượng thể thao gắn liền với thương hiệu Đức. Với trọng lượng nhẹ và khả năng vận hành linh hoạt, 356A Speedster từng được giới mê xe đánh giá cao nhờ cảm giác lái thuần khiết, đặt nền móng cho “DNA thể thao” của Porsche.

Porsche 356 cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên của hãng, sản xuất từ năm 1948 đến 1965 với khoảng 76.000 chiếc. Đến nay, chỉ còn một phần trong số đó có thể vận hành tốt, trở thành món sưu tầm quý giá trên toàn cầu.

Sự xuất hiện của chiếc 356A Speedster trong bộ sưu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ cho thấy niềm đam mê sâu sắc với thương hiệu Porsche, mà còn phản ánh tâm huyết của ông trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử của ngành xe thể thao cổ điển tại Việt Nam.

Ảnh: Liem Nguyen