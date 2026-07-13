Đắn đo giữa Vinfast VF7 Eco và Mitsubishi Xpander Cross 2026

Sau nhiều năm đi xe máy, gia đình tôi quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên. Nhà chỉ có 4 người nên ban đầu tôi nghĩ một mẫu SUV 5 chỗ là đủ. VinFast VF7 Eco nhanh chóng lọt vào danh sách nhờ thiết kế hiện đại và hệ truyền động thuần điện. Tuy nhiên, càng nghĩ đến những chuyến về quê, đi du lịch hay những lần cần đưa ông bà đi cùng, tôi lại phân vân với Mitsubishi Xpander Cross 2026.

Xpander Cross 2026 (ảnh trên) và Vinfast VF7 Eco (ảnh dưới).

Nếu chỉ phục vụ việc đưa đón vợ và hai con đi học, đi làm mỗi ngày, VF7 Eco gần như đáp ứng đúng nhu cầu. Xe có cấu hình 5 chỗ, kích thước 4.545 x 1.890 x 1.635,75mm cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, hứa hẹn mang lại không gian rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Mô-tơ điện công suất tối đa 130kW, mô-men xoắn cực đại 250Nm cũng là những con số đủ hấp dẫn với người lần đầu mua xe như tôi. Hãng còn công bố phạm vi hoạt động tối đa 375Km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với việc đi làm và di chuyển hằng ngày.

Thế nhưng, nhu cầu của gia đình không chỉ gói gọn trong những ngày đi làm. Mỗi lần về quê hoặc đi chơi, xe thường phải chở thêm ông bà, đôi khi có cả người thân đi cùng. Chưa kể, hành lý của gia đình có con nhỏ luôn nhiều hơn tưởng tượng. Chính lúc đó, lợi thế của Xpander Cross bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Mẫu MPV của Mitsubishi có cấu hình 7 chỗ với kích thước 4.595 x 1.790 x 1.750mm, chiều dài cơ sở 2.775mm và khoảng sáng gầm 225mm. Khi cần chở thêm người, hàng ghế thứ ba luôn sẵn sàng. Khi không sử dụng, khu vực phía sau có thể ưu tiên cho hành lý trong những chuyến đi xa. Bán kính quay đầu 5,2m cũng giúp việc xoay trở trong đô thị thuận tiện hơn so với những gì tôi từng hình dung về một mẫu xe 7 chỗ.

Về vận hành, Xpander Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC đạt chuẩn Euro 5, công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Hãng công bố mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 7,23L/100Km ở điều kiện hỗn hợp, 9,39L/100Km trong đô thị và 5,99L/100Km ngoài đô thị. Với một người lần đầu sở hữu ô tô, việc tiếp nhiên liệu vẫn mang lại cảm giác quen thuộc hơn so với việc phải tính toán lịch sạc trong những chuyến đi.

Tôi cũng thích một số trang bị trên Xpander Cross như màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, mâm hợp kim 17 inch, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control và 6 túi khí. Những trang bị đó đáp ứng đủ nhu cầu của một chiếc xe gia đình trong giai đoạn hiện tại.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi đang hơi nghiêng về Mitsubishi Xpander Cross phiên bản 2026. Không phải vì VF7 Eco kém hấp dẫn, mà bởi chiếc MPV 7 chỗ có vẻ phù hợp hơn với những gì gia đình tôi cần ngay lúc này: Đủ chỗ khi phát sinh thêm người, linh hoạt hơn cho những chuyến đi xa và có thêm không gian dành cho hành lý.

Nếu xuống tiền cho Xpander Cross 2026, tôi vẫn sẽ dành nhiều sự quan tâm cho xe điện. Nếu trong khoảng 3 - 5 năm tới xuất hiện một mẫu xe điện có không gian rộng rãi và tính linh hoạt tương đương Xpander Cross, việc chuyển sang sử dụng xe điện sẽ là lựa chọn tôi sẵn sàng cân nhắc.

* Bài chia sẻ của độc giả Trần Văn Thắng (TP.HCM)