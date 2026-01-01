Thị trường châu Âu nới lỏng lệnh cấm xe ICE từ năm 2035

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại và nhiều hãng xe quay lại đầu tư cho công nghệ truyền thống. Theo Reuters, thay vì mục tiêu giảm 100% lượng CO2 phát thải từ ống xả so với mức năm 2021, EU hiện đặt mục tiêu mới là giảm 90%.

Điều này đồng nghĩa các dòng xe hybrid, plug-in hybrid và xe điện mở rộng phạm vi (range-extended EV) vẫn được phép bán ra sau năm 2035. Phần 10% phát thải còn lại sẽ được bù đắp thông qua các giải pháp như thép carbon thấp, nhiên liệu tổng hợp (e-fuel) hoặc nhiên liệu sinh học.

Các dòng xe hybrid, plug-in hybrid và xe điện mở rộng phạm vi vẫn còn đất sống tại châu Âu.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) xác nhận rằng quy định mới sẽ không còn mang tính “cấm công nghệ”, cho phép các loại động cơ đốt trong hiện đang sản xuất tại Đức tiếp tục được lưu hành trong tương lai. Ngoài ra, EU cũng bỏ kế hoạch áp mục tiêu phát thải bằng 0 vào năm 2040.

Theo lộ trình điều chỉnh, các hãng xe sẽ có giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2030 đến 2032 để giảm 55% lượng CO2 so với năm 2021. Với xe van, mức yêu cầu giảm phát thải được hạ từ 50% xuống còn 40%.

Quyết định này được đưa ra sau sức ép lớn từ ngành công nghiệp ô tô châu Âu, đặc biệt từ Đức và Italy. Nhiều tập đoàn như Volkswagen Group hay Stellantis cho rằng mục tiêu cũ quá khó đạt được trong điều kiện thị trường và hạ tầng hiện nay.