Nhiều chính sách giúp khách hàng mua xe ô tô tiết kiệm hàng trăm triệu

Bước sang năm 2026, một số chính sách có hiệu lực thi hành hoặc dự thảo mới dự kiến sửa đổi sẽ tác động mạnh tới giá bán của nhiều dòng ô tô, hứa hẹn có thể giúp khách hàng tiếp cận được với mức giá hấp dẫn hơn. Người dùng nên nắm rõ thông tin này để lên kế hoạch mua sắm phù hợp.

Dưới đây là những chính sách về thuế, phí từ năm 2026 đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt hoặc dự kiến sửa đổi trong năm nay giúp khách hàng Việt mua ô tô có thể tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng:

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid (xăng lai điện)

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid (xăng lai điện) có hiệu lực từ 1/1/2026, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Theo đó, tất cả xe hybrid (HEV- tự sạc, và PHEV – sạc ngoài) sẽ chỉ cần phải đóng 70% mức thuế tiêu thụ đặc biệt so với xe xăng, dầu cùng loại. Nhờ vậy, giá bán lẻ xe hybrid có thể giảm hàng chục đến vài trăm triệu đồng, tùy mẫu và giá gốc — ví dụ xe có thể rẻ hơn hơn 70-150 triệu so với trước đây.

Ảnh minh họa

Giả sử một chiếc xe ô tô xăng, đầu có giá tính thuế là 1 tỷ đồng, dung tích động cơ 1.8L được áp với mức thuế suất 40%, số tiền thuế thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp sẽ là: 1.000.000.000 × 40% = 400.000.000 đồng. Tuy nhiên đối xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng sẽ được thuế suất bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định. Có nghĩa một chiếc xe hybrid sẽ chịu mức thuế 400.000.000 x 70 % = 280.000.000 đồng (tiết kiệm được 120 triệu đồng).

Như vậy, riêng về phần thuế tiêu thụ đặc biệt đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí để có thể sở hữu một chiếc xe. Việc áp dụng thuế tác động khá lớn đến giá cả mà khách hàng phải chịu.

Lộ trình cắt giảm thuế cho xe nhập khẩu châu Âu

Lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (Viết tắt EVFTA) sẽ giảm dần về 0% trong 10 năm. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế nhập khẩu với các dòng xe có dung tích 1.5L-2.5L đã được giảm từ 39-42,5% xuống 31,2-35,4% và dự kiến còn khoảng 24-29% vào năm 2026 nếu lộ trình này được duy trì.

Lộ trình này xóa dần khoảng cách và ranh giới về giá giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu, đặc biệt sẽ khá có lợi cho phân khúc xe sang, tạo cơ hội lớn cho người tiêu dùng có thể tiếp cận với các thương hiệu xe EU ở mức giá mềm hơn. Hiện tại, các dòng xe có xuất xứ Châu Âu đa phần là xe sang, đến từ những thương hiệu như: Porsche, Audi, BMW… Mục tiêu sau 10 năm thực thi thuế nhập khẩu đối với dòng xe EU sẽ về 0% (dự kiến khoảng năm 2030).

Mức giảm thuế nhập khẩu kéo theo giảm các loại thuế tính trên giá (Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế Giá trị gia tăng), giúp giá xe thành phẩm tới tay khách hàng có thể giảm lên hàng trăm triệu đồng. Nhiều nhà kinh doanh ô tô nhập khẩu châu Âu đã đưa ra nhận định, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước EU chưa cần về 0% theo lộ trình 10 năm đã bắt đầu xóa dần khoảng cách giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp trong nước. Mức chênh lệch không còn quá lớn khiến nhiều khách hàng sẵn sàng có thể chi thêm để sở hữu các loại xe nhập khẩu.

Dự thảo giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số

Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa ra lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% so với mức thu hiện hành tại thông tư 60/2023 (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số).

Mức giảm này áp dụng cho cả ô tô và xe máy khi đăng ký và cấp biển số lần đầu. Theo đó, người dân tại các tỉnh, thành thuộc khu vực I như Hà Nội, TPHCM khi đăng ký ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm xe bán tải) sẽ chỉ mất 14 triệu đồng thay vì 20 triệu như trước đây (tiết kiệm được 6 triệu). Nếu đề xuất của Bộ được phê duyệt, dự thảo thông tư này dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

Dự kiến mức thay đổi theo đề xuất áp dụng đối với cả ô tô và xe máy như sau:

Bảng dự kiến mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số mới theo đề xuất của Bộ Tài chính

Kéo dài chính sách miễn lệ phí cho xe điện và Thuế VAT hiện tại áp dụng thấp hơn so với trước đây

Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện (battery-EV) đăng ký lần đầu sẽ được miễn lệ phí đăng ký 100%. Chính sách này được kéo dài đến 28/2/2027. Đây là phí lớn (thường khoảng từ 10%-12% giá niêm yết). Việc miễn lệ phí trực tiếp giúp giảm chi phí ban đầu của xe điện đáng kể, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Ngoài các chính sách riêng cho ô tô thì mức thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng chung đang giảm từ 10% xuống 8% đến cuối năm 2026 theo quyết định của Quốc hội. Chính sách này áp dụng cho các mặt hàng khác nhau và giúp giảm chi phí mua sắm nói chung, cũng như ô tô, xe máy nói riêng.