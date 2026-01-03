Yamaha TMAX 560 Black Max Edition - "phi thuyền mặt đất" với loạt trang bị ấn tượng

Yamaha đã chính thức trình làng mẫu TMAX 560 phiên bản 2026 tại triển lãm EICMA 2025 tổ chức ở Milan, Italia, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra đời của dòng xe TMAX – một trong những biểu tượng lâu đời nhất của phân khúc maxi-scooter hiệu năng cao. Phiên bản đặc biệt mang tên TMAX 560 Black Max Edition được định vị là bản giới hạn, nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Tech Max, nhằm đáp ứng nhóm khách hàng đề cao cá tính thiết kế song song với trải nghiệm vận hành cao cấp.

TMAX 560 Black Max Edition nổi bật với ngôn ngữ thiết kế riêng biệt, sử dụng tông màu đen mờ làm chủ đạo trên toàn bộ thân xe, tạo cảm giác thể thao nhưng vẫn giữ được sự sang trọng đặc trưng của dòng TMAX. Các chi tiết nhấn màu bạc ở vành bánh và khu vực trung tâm thân xe phía trong giúp tổng thể không bị đơn điệu, đồng thời tăng chiều sâu thị giác. Yên xe được thiết kế riêng cho phiên bản này, phối hai tông đen - đỏ cùng đường chỉ khâu đôi, nhấn mạnh tính cao cấp và khác biệt so với các phiên bản thông thường.

Những dấu ấn kỷ niệm 25 năm được Yamaha thể hiện rõ nét thông qua logo “Black Max” đặt ở phía trước xe và biểu tượng “25th Anniversary” tại khu vực nắp bình xăng, gần vị trí hệ thống Smart Key. Ngoài ra, huy hiệu 3D màu đỏ được bổ sung như một chi tiết nhận diện, giúp phiên bản đặc biệt này dễ dàng phân biệt với các biến thể khác trong dải sản phẩm TMAX.

Về mặt trang bị, dù mang tính chất kỷ niệm, TMAX 560 Black Max Edition vẫn được phát triển trên nền tảng kỹ thuật của TMAX thế hệ hiện hành và sở hữu đầy đủ các công nghệ tiêu biểu của phân khúc maxi-scooter cao cấp. Xe được trang bị hệ thống Smart Key cho phép thao tác mở yên và nắp bình xăng không cần chìa.

Xe cũng được tích hợp cụm đồng hồ TFT kích thước 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha MyRide, cùng hệ thống Cruise Control phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài. Bên cạnh đó, các công nghệ hỗ trợ an toàn và vận hành như Cornering ABS và hệ thống lựa chọn chế độ lái D-Mode tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao độ ổn định và sự tự tin cho người điều khiển trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Về sức mạnh, TMAX 560 Black Max Edition sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, dung tích 562 cc, làm mát bằng dung dịch và đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5+. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 47,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55 Nm tại 5.250 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số vô cấp sử dụng dây đai V-Belt, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, tuyến tính và ổn định - yếu tố đã trở thành đặc trưng của dòng TMAX trong suốt nhiều năm qua.

Hệ thống khung gầm tiếp tục là một trong những điểm mạnh của TMAX 560. Xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược với hành trình 120 mm, kết hợp cùng gắp sau và hệ thống liên kết có hành trình 117 mm, bảo đảm sự cân bằng giữa tính thể thao và độ êm ái khi vận hành. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi đường kính 267 mm phía trước và đĩa đơn 282 mm phía sau, kết hợp cùng bộ lốp không săm kích thước 120/70R15 ở bánh trước và 160/60R15 ở bánh sau, đáp ứng tốt yêu cầu kiểm soát và an toàn ở dải tốc độ cao.

Yamaha TMAX 560 Black Max Edition có chiều dài tổng thể 2.195 mm, rộng 780 mm và chiều cao dao động từ 1.415 đến 1.525 mm tùy theo vị trí kính chắn gió chỉnh điện. Chiều cao yên ở mức 800 mm, chiều dài cơ sở 1.575 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Trọng lượng xe khi đổ đầy nhiên liệu đạt 218 kg, trong khi bình xăng có dung tích 15 lít, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn những hành trình dài.