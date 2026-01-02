Những 'đòn bẩy' giúp người Việt mua ô tô tiết kiệm hơn trong 2026

Dự thảo giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới, trong đó đề xuất giảm 30% mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông so với quy định tại Thông tư 60/2023, ngoại trừ lệ phí cấp đổi biển số.

Nếu được thông qua, thông tư này dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2026. Việc điều chỉnh sẽ mang lại lợi ích tài chính trực tiếp và thiết thực cho người mua xe, với nhóm đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là người dân sinh sống tại khu vực I bao gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quy định mới, phí cấp biển số ô tô dưới 9 chỗ tại Hà Nội có thể được giảm từ 20 xuống còn 14 triệu đồng.

Ước tính, với ô tô chở người dưới 9 chỗ, bao gồm cả xe bán tải, người mua xe mới tại khu vực I có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu đồng chi phí lăn bánh nhờ quy định mới. Chính sách tương tự cũng được đề xuất áp dụng đối với xe máy.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid tự sạc

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện theo quy định của Chính phủ, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng do Chính phủ quy định, xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên thì chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Mẫu Honda CR-V Hybrid đang có giá niêm yết 1,259 tỷ đồng.

Theo đó, xe chạy xăng kết hợp điện (hybrid), sẽ được áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế suất đối với xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường, không còn sự phân biệt các xe hybrid tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV). Theo quy định trước đó, người mua xe HEV tại Việt Nam hiện phải chịu thuế TTĐB từ 35-150% tùy dung tích xi lanh, giống như xe động cơ đốt trong truyền thống.

Hiện tại, các nhà sản xuất vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể về việc giảm TTĐB với xe HEV. Dẫu vậy, về mặt lý thuyết, giảm thuế TTĐB là cơ sở để hãng giảm giá bán các mẫu xe hybrid, từ đó giúp người dùng tiếp cận dòng xe động cơ lai này với chi phí tiết kiệm hơn.

Thuế nhập khẩu ô tô châu Âu tiếp tục giảm theo EVFTA

Theo các cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), thuế nhập khẩu đối với ô tô nguyên chiếc xuất xứ châu Âu sẽ được cắt giảm theo từng năm, tiến tới mức 0%.

Cụ th, từ ngày 1/1/2025, thuế nhập khẩu với các dòng xe có dung tích xi lanh từ 1.5L đến 2.5L đã được điều chỉnh giảm từ 39-42,5% xuống còn 31,2-35,4%. Nếu lộ trình này được duy trì, mức của năm 2026 sẽ vào khoảng 24-29%.

Điều này hứa hẹn giúp giá bán của các dòng xe nhập châu Âu trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt. Bởi lẽ khi thuế nhập khẩu giảm, mức thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng cũng giảm theo. Từ đó, người dùng có cơ hội tiết kiệm được một phần chi phí lăn bánh, có thể lên tới hàng trăm triệu với các dòng xe sang.

Audi A5 bản mới ra mắt thị trường Việt Nam năm 2025.

Hoặc đổi lại, cùng với số tiền bỏ ra để mua xe châu Âu theo mức thuế cũ, người dùng mua xe theo thuế mới có thể sở hữu lượng trang bị, tính năng và công nghệ dồi dào hơn.

Ở Việt Nam hiện tại, các dòng xe có xuất xứ châu Âu đa phần thuộc phân khúc hạng sang, đến từ những thương hiệu như: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche… Ở phân khúc phổ thông, Skoda đang nhập khẩu bộ đôi SUV Karoq và Kodiaq cùng mẫu sedan thể thao Octavia RS từ CH Séc.

Cuộc đua giảm giá từ các hãng

Năm 2025 chứng kiến cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra rầm rộ trên thị trường suốt 12 tháng. Các chương trình ưu đãi từ hãng xe và đại lý chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ 50-100% hoặc tặng phụ kiện, giá trị quy đổi vào khoảng hàng chục cho tới hàng trăm triệu đồng, áp dụng rộng rãi từ xe phổ thông tới xe sang, từ thương hiệu Nhật, Hàn, Trung Quốc cho tới châu Âu.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp nối sang đầu năm 2026 khi các hãng cần phải có ưu đãi để kích cầu khách hàng nhằm xả kho các xe sản xuất trong năm cũ (VIN 2025).

Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất năm 2025, thậm chí bản hybrid mới ra mắt tháng 12 cũng có ưu đãi tại đại lý.

Mặt khác, thời điểm trước Tết Nguyên đán cũng là giai đoạn cao điểm mua sắm, nhu cầu mua xe du xuân của người dùng tăng cao. Việc nhiều hãng xe triển khai khuyến mãi để đưa giá bán xuống thấp sẽ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.