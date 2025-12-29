Thợ Việt nói gì về cách sửa chữa những ca khó trên xe điện và xe hybrid

Tại một workshop chuyên sâu về sửa chữa xe điện và Hybrid, các chuyên gia tại một gara hé lộ kỹ thuật xử lý xe điện Tesla thường hay lỗi gì tại Việt Nam và sự thật về phụ tùng OEM. Ngoài ra, các kỹ sư nơi đây còn chia sẻ quy trình chuẩn quốc tế thay thế thói quen cũ.

Tại Việt Nam thị trường ô tô đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ sang xe điện và xe hybrid. Tuy nhiên, đi cùng với sự hào hứng trải nghiệm công nghệ mới là nỗi lo lắng thường trực của người dùng về vấn đề bảo dưỡng và sửa chữa.

Đây không chỉ là một buổi chia sẻ kiến thức đơn thuần mà là lời giải đáp cho bài toán niềm tin, nơi người dùng được tiếp cận quy trình dịch vụ dựa trên trải nghiệm thực tế và kỹ thuật chuyên sâu. Và sự khác biệt lớn nhất giữa xe động cơ đốt trong truyền thống và xe năng lượng mới chính là quy trình can thiệp kỹ thuật.

Đại diện Gara nhận định rằng khi xu hướng xe xanh tăng tốc, việc tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật trở thành yếu tố sống còn. Tại workshop, các chuyên gia đã làm rõ những ngộ nhận phổ biến, đồng thời nhấn mạnh rằng sửa chữa xe điện không còn chỗ cho những thói quen cũ hay kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học.

Theo chuyên gia tại gara này chia sẻ, thay vì sửa chữa dựa trên thói quen như nhiều garage truyền thống, đội ngũ tại đây bắt buộc phải nghiên cứu sâu tài liệu kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành

Cụm pin trên xe Tesla đang được những người kỹ sư Việt Nam đo đạt và xử lý.

Chi tiết cụm pin trên xe điện Tesla.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn nhất tại sự kiện là những chia sẻ về việc sửa chữa dòng xe Tesla. Đội ngũ kỹ thuật đã chỉ ra sự khác biệt cốt lõi về điều kiện sạc và vấn đề nhiễu điện giữa môi trường tại Mỹ và Việt Nam.

Được biết đến là Gara chuyên nhận sửa xe điện Tesla tại thị trường TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận và có thể là vươn tầm ra khu vực các nước cạnh Việt Nam. Những mẫu xe Tesla thường gặp lỗi về hệ thống pin, ngay lập tức xe sẽ được hiểu là mất an toàn và có thể dừng việc vận hành xe.

Hệ thống pin trên mẫu xe điện BMW i3 đầu tiên tại Việt Nam.

Nhưng 3 mẫu xe đang nằm ở Gara thì lại có những lỗi giống và có những lỗi khác nhau. Trên thực tế phải tiếp cận đúng khu vực lỗi và đưa ra những chuẩn đoán chính xác nhất. Để việc đặt phụ tùng và sửa chữa tốt nhất và giảm thiểu chi phí cho chủ xe.

Từ những phân tích này, Gara đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật được "may đo" riêng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống, giảm thiểu tối đa nguy cơ chạm mạch hay cháy nổ, giúp bảo vệ toàn diện hệ thống điện phức tạp của xe.

Ví dụ như: Gara đã từng nhận một mẫu xe Range Rover sở hữu động cơ dầu lai điện và bị lỗi hệ thống điện và pin. Nhưng khi đã thay thế toàn bộ những bộ phận hư hỏng và sau một thời gian xe vẫn bị lại.

Những chiếc xe độc lạ không có gara nào dám nhận thì thường được xuất hiện tại đây.

Nhận ra có vấn đề gì khác nên các kỹ sư tại Gara đã tiến hành xử lý chuyên sâu và phát hiện ra lốc lạnh trên xe vẫn hoạt động ở mức cao sau khi tắt máy. Vì thế việc lốc lạnh hoạt động sẽ giống như một máy phát điện tạo ra dòng điện chạy ngược vào pin gây ra hỏng hóc. Sau khi thay thế lốc lạnh và sửa chữa hoàn thiện, đến nay hơn 2 năm vẫn chưa thấy chiếc xe ấy quay lại vì lỗi như thế.

Phụ tùng chính hãng hay phụ tùng OEM

Anh Ngô Kỳ Lam (Admin diễn đàn Otosaigon) đang nhận dạng những phụ tùng OME và phụ tùng chính hãng.

Góc nhìn về phụ tùng thay thế cũng được ông Mang Tấn Thụ - Quản lý phụ tùng phân tích thẳng thắn. Ông cho biết chất lượng thực tế khi vận hành mới là thước đo chuẩn xác nhất. Cùng là hàng chính hãng, nhưng tiêu chuẩn sản xuất tại Đức sẽ khác biệt rất lớn so với hàng sản xuất tại các thị trường khác như Trung Quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và an toàn.

Do đó, việc lựa chọn các nhà cung cấp OEM uy tín hàng đầu như SACHS dù chi phí cao hơn nhưng lại là khoản đầu tư thông minh cho chất lượng dài hạn. Không dừng lại ở lý thuyết, khách tham dự workshop được trực tiếp tham gia vào các case study minh họa sống động. Gara đã trưng bày các khối pin xe điện và linh kiện liên quan, giúp người xem có cái nhìn trực quan về "trái tim" của chiếc xe.

Phụ tùng cho các dòng siêu xe và xe siêu sang thường được nhập về từ châu Âu,

Bên cạnh đó, khách mời còn được tham quan toàn bộ quy trình vận hành tại xưởng, từ hệ thống cầu nâng hiện đại, trạm sạc xe điện chuyên dụng cho đến quy trình giao nhận và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.