Toyota Việt Nam hé lộ hình ảnh đầu tiên về xe bán tải Hilux mới

Toyota vừa hé lộ kế hoạch ra mắt một mẫu xe mới vào tháng 1/2026 tại Việt Nam. Theo như hình ảnh đăng tải trên fanpage của hãng, một phần đầu xe với logo và cụm đèn trước và một phần lưới tản nhiệt. Nhiều khả năng chính là mẫu xe bán tải Toyota Hilux Trado mới vừa được ra mắt tại Đông Nam Á.

Trước đó, nhiều đại lý trên cả nước đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Toyota Hilux thế hệ mới. Thậm chí, một số tư vấn bán hàng cho biết những chiếc xe đầu tiên có thể được giao ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026. Gần đây, hình ảnh về chiếc Hilux mới đã xuất hiện tại một cảng biển Việt Nam và chờ thông quan.

Hình ảnh được nhá trên trang fanpage chính thức của hãng Toyota.

Hiện tại Toyota Việt Nam vẫn chưa công bố bất cứ thông tin gì. Toyota Hilux thế hệ mới tại Việt Nam được cho là sẽ tiếp tục có 3 lựa chọn như hiện nay. Trong đó, sẽ có phiên bản 4x4 AT và phiên bản thấp nhất có thể sử dụng hộp số sàn, ghế bọc nỉ.

Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi lần này Toyota Việt Nam có giới thiệu phiên bản thuần điện như nước bạn Thái Lan đã ra mắt từ rất lâu hay không. Tại Thái Lan, Hilux mới có khoang lái được làm mới toàn diện, với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến Land Cruiser Prado. Xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ngoài ra, Hilux mới còn được bổ sung phanh tay điện tử, sạc không dây và gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Các phiên bản cao cấp sở hữu nội thất bọc da, hệ thống đèn LED toàn bộ cùng các chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Chiếc Toyota Hilux thế hệ mới có mặt tại một cảng ở Việt Nam.

Toyota Hilux thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ diesel, dung tích 2.8L GD Super Power, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại từ 420 - 500Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Tùy phiên bản, xe có cấu hình dẫn động một cầu hoặc hai cầu, đồng thời được trang bị khóa vi sai nhằm hỗ trợ khả năng vượt địa hình.

Trang bị an toàn tiếp tục là điểm mạnh của Toyota Hilux với loạt công nghệ quen thuộc như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát ổn định VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống lắc rơ-moóc TSC, cùng camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Nội thất của xe được làm mới.

Dù vậy, thông tin được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là giá bán của Toyota Hilux 2026 vẫn chưa được công bố. Ở thời điểm hiện tại, Toyota Hilux đang phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, giá niêm yết từ 668 - 999 triệu đồng.

Với việc bước sang thế hệ mới và được nâng cấp đáng kể về trang bị, giá bán của Hilux 2026 tại Việt Nam, đặc biệt ở phiên bản cao nhất nhiều khả năng sẽ có giá bán hơn 1 tỷ đồng. Và đối thủ lớn nhất của Toyota Hilux nhiều khả năng vẫn là Ford Ranger. Với sự xuất hiện của thế hệ hoàn toàn mới, Hilux được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách và giúp cán cân cạnh tranh trở nên cân bằng hơn.