Kia Seltos đời mới bước vào sản xuất thương mại, chờ công bố giá

Kia Ấn Độ vừa chính thức khởi động dây chuyền sản xuất Seltos thế hệ mới tại nhà máy Anantapur (bang Andhra Pradesh), đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước thời điểm công bố giá dự kiến vào ngày 2/1/2026. Theo kế hoạch, xe sẽ được bàn giao đến tay khách hàng ngay sau đó. So với phiên bản tiền nhiệm, Seltos hoàn toàn mới được nâng cấp đồng bộ từ thiết kế, công nghệ cho đến trang bị an toàn.

Về kích thước, Kia Seltos thế hệ mới sở hữu vóc dáng lớn hơn đáng kể. Xe có chiều dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm, đưa mẫu SUV này vào nhóm những sản phẩm có kích thước hàng đầu phân khúc. Việc gia tăng kích thước không chỉ giúp khoang cabin rộng rãi hơn mà còn cải thiện độ ổn định và cảm giác chắc chắn khi vận hành trên nhiều điều kiện đường sá.

Về ngoại thất, Kia Seltos mới áp dụng phiên bản cập nhật của ngôn ngữ thiết kế Opposites United, mang đến diện mạo hiện đại và cơ bắp hơn. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng Digital Tiger Face, kết hợp cụm đèn pha LED Projector Ice Cube có hiệu ứng chào mừng động. Các chi tiết như tay nắm cửa ẩn tự động, mâm hợp kim cắt kim cương, cùng cùm phanh sơn màu neon góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao và đậm chất công nghệ.

Về nội thất, Kia Seltos thế hệ mới gây ấn tượng mạnh với màn hình toàn cảnh kích thước lên tới 30 inch, tích hợp liền mạch cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose 8 loa tiêu chuẩn, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, cùng các tiện ích như Smart Key, nền tảng Kia Connect 2.0 nâng cấp và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), bao gồm cả chức năng chẩn đoán xe từ xa.

Seltos mới được phát triển trên nền tảng K3 toàn cầu, lần đầu tiên Kia triển khai tại thị trường Ấn Độ. Nền tảng này giúp tăng độ cứng vững kết cấu, cải thiện khả năng bảo vệ khi va chạm và tối ưu các yếu tố NVH. Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa sự êm ái khi di chuyển hàng ngày và độ chính xác trong kiểm soát thân xe.

Về an toàn, Kia Seltos thế hệ mới được nâng cấp mạnh mẽ với 24 tính năng an toàn tiêu chuẩn, đi kèm gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 gồm 21 tính năng bán tự động. Ở khía cạnh vận hành, xe tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ quen thuộc gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên, xăng 1.5L tăng áp và diesel 1.5L, kết hợp nhiều lựa chọn hộp số như số sàn, tự động biến mô và ly hợp kép. Dòng sản phẩm được phân phối với bốn phiên bản HTE, HTK, HTX và GTX, đồng thời cung cấp thêm các gói tùy chọn và phiên bản thể thao X-Line dành cho khách hàng đề cao cá tính.