Tầm tiền 600-800 triệu đồng, chọn Toyota Corolla Cross hay Hyundai Kona?

Trong phân khúc xe thể thao đa dụng (SUV) hiện nay, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona là những ấn phẩm thu hút được không ít sự quan tâm từ người hâm mộ. Dòng xe Corolla Cross có nhiều lợi thế nhưng đi kèm với đó là giá đề xuất cao hơn đối thủ Kona, với mức niêm yết từ 828-913 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Kona có giá mềm hơn với mức niêm yết từ 636-750 triệu đồng. Cả hai nhìn chung có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Về ngoại thất

Toyota Corolla Cross 2025 và Hyundai Kona 2025 đều là những mẫu SUV đô thị thế hệ mới, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, năng động, nhưng mỗi mẫu xe lại mang một phong cách thiết kế riêng biệt, phản ánh rõ cá tính thương hiệu.

Corolla Cross 2025 sở hữu diện mạo thời thượng, lột xác hoàn toàn so với các phiên bản trước, với những đường nét tinh tế gợi nhớ đến Lexus RX. Cụm đèn pha LED sắc sảo, tích hợp đèn báo rẽ kiểu dòng chảy, kết hợp đèn hậu LED 3D vuốt dài hình chữ L ngược tạo nên vẻ ngoài hiện đại, đậm chất cao cấp.

Trong khi đó, Kona 2025 mang phong cách thể thao và công nghệ, nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Jewel hình kim cương độc đáo và hệ thống đèn LED hình chữ T cá tính, giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả chiếu sáng. Cản trước của Kona được tạo hình góc cạnh với hốc gió lớn, thiên về khí động học, trong khi Corolla Cross lại trung thành với thiết kế đơn giản, mạnh mẽ đúng chất xe gầm cao.

Ở thân xe, Corolla Cross ghi điểm với đường gân nổi kéo dài qua vòm bánh trước, lazăng 18 inch 5 chấu kép và dải chrome tinh tế chạy từ trụ A đến đuôi xe, tạo cảm giác liền mạch và trường xe. Kona 2025 không kém phần nổi bật với thiết kế hông xe liền mạch, viền cửa sổ đen bóng, bộ vành đa chấu thể thao, cùng các chi tiết như hốc bánh xe to bản và gương tích hợp đèn báo rẽ LED, mang đến vẻ ngoài hiện đại và đậm chất đô thị.

Phần đuôi của cả hai đều thể hiện ngôn ngữ thiết kế riêng. Corolla Cross nổi bật với cụm đèn hậu LED 3D sắc nét và ốp cản lớn sơn đen phối chrome, tạo nên vẻ chắc chắn và cân đối. Kona lại ghi điểm bằng dải đèn hậu LED xuyên suốt dạng thanh ngang, kết hợp ống xả kép và cánh gió thể thao, nhấn mạnh tính khí động học và cá tính. Logo và tên xe trên cả hai mẫu đều được đặt ở vị trí trung tâm, dễ nhận diện và tôn vinh thương hiệu.

Ở góc độ ngoại thất có thể nói, Toyota Corolla Cross 2025 thiên về sự lịch lãm, hiện đại và sang trọng, trong khi Hyundai Kona 2025 lại nổi bật với phong cách trẻ trung, cá tính và đậm chất công nghệ, mang đến hai lựa chọn rõ ràng cho khách hàng trong cùng phân khúc SUV đô thị.

Về nội thất

Nội thất của Toyota Corolla Cross 2025 và Hyundai Kona 2025 đều được nâng tầm rõ rệt, hướng tới sự hiện đại, tiện nghi và trải nghiệm người dùng, nhưng mỗi mẫu xe lại thể hiện cá tính riêng biệt qua phong cách thiết kế và trang bị công nghệ.

Toyota Corolla Cross 2025 gây ấn tượng với không gian rộng rãi, thực dụng và tinh tế theo hướng cao cấp hơn truyền thống của Toyota, với hai tùy chọn nội thất đen hoặc đỏ đậm, ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và tiện nghi nổi bật như màn hình 9 inch kết nối không dây, âm thanh 6 loa, cốp điện rảnh tay cùng khoang hành lý 440L kết hợp hàng ghế sau gập linh hoạt.

Trong khi đó, Hyundai Kona 2025 mang phong cách nội thất tối giản nhưng đậm chất công nghệ, với không gian được hoàn thiện cao cấp từ chất liệu da, vải alcantara và chrome trang trí, cùng các tùy chọn màu trung tính hiện đại. Xe trang bị ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và thông gió, ghế sau rộng rãi, khoang hành lý linh hoạt và nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, âm thanh Bose hoặc Harman Kardon, sạc không dây và nhiều cổng USB.

Về tiện ích và an toàn, Hyundai Kona vượt trội hơn với điều hòa tự động hai vùng, cảnh báo điểm mù, giữ làn, camera 360 độ và phanh khẩn cấp tự động, trong khi Corolla Cross tập trung vào sự tiện dụng vừa đủ cho nhu cầu gia đình.

Nhìn chung, Toyota Corolla Cross 2025 phù hợp với người dùng ưu tiên sự rộng rãi, thực tế và dễ sử dụng, còn Hyundai Kona 2025 sẽ hấp dẫn hơn với những ai yêu thích công nghệ, thiết kế trẻ trung và trải nghiệm cao cấp.

Động cơ và an toàn

Toyota Corolla Cross 2025 và Hyundai Kona 2025 đều sở hữu hệ thống an toàn toàn diện nhưng có cách tiếp cận khác biệt. Corolla Cross nổi bật với cấu hình an toàn vượt trội trong phân khúc SUV hạng C, với trang bị 7 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Đáng chú ý gói Toyota Safety Sense thế hệ mới trên xe với cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera 360 và khung gầm TNGA vững chắc, mang lại sự ổn định và độ tin cậy lâu dài.

Trong khi đó, Hyundai Kona tập trung vào công nghệ an toàn hiện đại với hệ thống ADAS đầy đủ như giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đỗ xe thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thông minh, cùng túi khí đa điểm, ABS, cân bằng điện tử ESC. Ngoài ra xe của Hyundai còn có kiểm soát lực kéo TCS, camera 360 độ, đèn pha thông minh, cảm biến gạt mưa tự động và khung xe gia cường bằng thép cường lực, phù hợp với người dùng yêu thích trải nghiệm lái thông minh và công nghệ tiên tiến.

Về động cơ, Kona cung cấp đa dạng phiên bản gồm 2.0L MPI cho công suất 149 mã lực và 1.6L Turbo mạnh 177 mã lực với hộp số ly hợp kép 7 cấp, đáp ứng nhiều nhu cầu vận hành khác nhau. Còn đối thủ Toyota Corolla Cross sử dụng động cơ Hybrid 1.8L kết hợp mô-tơ điện, mang đến vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, tăng mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp, giúp bứt tốc nhanh và ổn định ngay cả khi tắt động cơ xăng, thể hiện sự thân thiện môi trường và tiện dụng trong di chuyển hàng ngày.

Đánh giá chung

Toyota Corolla Cross 2025 và Hyundai Kona 2025 đều là những lựa chọn SUV đô thị xuất sắc, mỗi xe thể hiện phong cách thiết kế và thế mạnh riêng biệt phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng. Toyota Corolla Cross ghi điểm với ngoại thất lịch lãm, nội thất rộng rãi và động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trong khi Kona nổi bật với thiết kế trẻ trung, công nghệ tiên tiến và đa dạng phiên bản động cơ mạnh mẽ. Về an toàn, Corolla Cross tập trung vào sự ổn định, bền bỉ với gói Toyota Safety Sense hiện đại, còn Kona hướng tới trải nghiệm lái thông minh với hệ thống ADAS toàn diện và công nghệ hỗ trợ tầm nhìn.