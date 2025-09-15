Toyota Corolla Cross Hybrid liệu vẫn ổn sau 3 năm sử dụng?

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng. Đặc biệt, phiên bản HEV với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu đã thu hút nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm.

Vào năm 2022, giá lăn bánh của Corolla Cross HEV khoảng 1,04 tỷ đồng, nhưng mẫu xe này hiện chỉ còn khoảng 790 triệu đồng trên thị trường xe cũ, tương đương với mức khấu hao khoảng 250 triệu đồng sau 3 năm sử dụng. So với Mazda CX-30 Premium, từng có giá lăn bánh khoảng 1,03 tỷ đồng và hiện chỉ còn khoảng 650 triệu đồng, Toyota Corolla Cross HEV cho thấy khả năng giữ giá tốt hơn.

Toyota Corolla Cross HEV khan hiếm trên thị trường xe cũ nên mức giá có phần cao.

Theo một chuyên gia trong ngành ô tô, giá trị của Toyota Corolla Cross HEV được duy trì một phần do sự khan hiếm trên thị trường. Các đơn vị bán xe cũ thường định giá cao, kéo theo mức giá chung của xe cũ cũng tăng. Trong khi đó, mức giá 800 triệu đồng mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn xe mới tương đối hấp dẫn.

Nhiều lựa chọn trong mức giá

Khi mà thị trường ô tô đang tăng trưởng chậm, nhiều hãng xe và đại lý đã áp dụng các chương trình ưu đãi để kích cầu tiêu dùng. Với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV đô thị. Nếu ưu tiên xe sử dụng động cơ đốt trong, người mua có thể xem xét các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay KIA Sportage - đều là những mẫu xe phổ biến với thiết kế hiện đại và không gian rộng rãi.

Đối với nhóm xe lai xăng - điện, người tiêu dùng có thể tham khảo BYD Sealion 6 Dynamic hoặc Haval H6, những mẫu hybrid này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt. Trong trường hợp quan tâm đến xe thuần điện, VinFast VF 7 Eco hay BYD Atto 3 Dynamic cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc khi mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp.

Người dùng có nhiều lựa chọn xe phân khúc C trong tầm giá 800 triệu đồng.

Hầu hết các mẫu xe nói trên đều thuộc phân khúc C, có kích thước lớn và nội thất rộng rãi hơn so với Toyota Corolla Cross, vốn thuộc phân khúc B+. Việc mua xe mới cũng giúp người dùng yên tâm hơn về chất lượng và được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành.

Có nên mua Toyota Corolla Cross HEV cũ?

Toyota Corolla Cross HEV hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là mẫu xe dành cho thị trường toàn cầu, do đó chất lượng vượt trội hơn so với một số mẫu xe chỉ dành cho khu vực. Đây là điều được nhiều người tiêu dùng ưu tiên. Tuy nhiên, mẫu xe đời 2022 đã phần nào lỗi thời về thiết kế và trang bị so với phiên bản nâng cấp mới ra mắt.

Được biết, phiên bản HEV của Toyota Corolla Cross được trang bị động cơ xăng 1.8 lít có khả năng sản sinh công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm, cùng với mô-tơ điện 53 mã lực và 163 Nm giúp cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Corolla Cross HEV có thể vận hành thuần điện trong phạm vi nhỏ, ở vận tốc thấp.

Tuy nhiên, Toyota Corolla Cross HEV vẫn nổi bật nhờ lắp ráp tại Thái Lan và đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý rằng xe HEV có nhiều chi tiết phức tạp hơn so với xe động cơ đốt trong thông thường. Khi mua mẫu xe này, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ các chi tiết liên quan đến hệ thống hybrid như mô-tơ điện và pin để đảm bảo hoạt động ổn định. Tốt nhất, nên kiểm tra tại các xưởng dịch vụ chính hãng để có chẩn đoán chính xác.

Ngoài hệ thống hybrid, người mua cũng cần kiểm tra kỹ pháp lý và tổng thể ngoại hình xe để tránh mua phải xe đã từng va chạm nặng hoặc bị ngập nước.