Hyundai Kona Electric 2026 thu hẹp dải sản phẩm, chỉ còn một phiên bản SE

Sau nhiều năm được kỳ vọng là mẫu xe điện chiến lược trong phân khúc phổ thông, Hyundai Kona Electric dường như đang tụt lại phía sau. Bước sang đời 2026, hãng xe Hàn Quốc đã cắt giảm gần như toàn bộ dải sản phẩm, chỉ giữ lại duy nhất phiên bản Kona Electric SE tiêu chuẩn.

Điều này đồng nghĩa các bản SEL, Limited và N Line sẽ biến mất, để lại cho khách hàng duy nhất một lựa chọn. Theo dự đoán, Kona Electric SE 2026 vẫn sử dụng gói pin 48,6 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 322 km. Con số này kém tới 166 km so với Nissan Leaf 2026 (488 km), trong khi Leaf còn có giá thấp hơn gần 3.000 USD.

Về vận hành, xe nhiều khả năng vẫn gắn bó với động cơ điện đặt trước, công suất 133 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Khả năng sạc nhanh DC dừng lại ở mức 100 kW – khá chậm nếu so với các đối thủ hiện nay. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng Kona Electric giống một mẫu “compliance car” hơn là một chiếc EV hiện đại thực thụ.

Ngoài việc mở rộng đôi chút khay chứa đồ trung tâm, Hyundai gần như không đưa ra nâng cấp đáng kể nào cho nội thất. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp như Nissan Leaf thế hệ mới và Chevrolet Bolt tái xuất đều hứa hẹn nhiều công nghệ tiên tiến hơn, tạo sức ép ngày càng lớn trong phân khúc.

Với việc thu hẹp danh mục sản phẩm và duy trì thông số kỹ thuật đã lỗi thời, Kona Electric 2026 khó có thể giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xe điện phổ thông.