"Bản sao" của Toyota Corolla Cross ra mắt bản nâng cấp mới

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV cỡ nhỏ Frontlander tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu xe do liên doanh GAC Toyota sản xuất, đóng vai trò “anh em song sinh” với Corolla Cross – sản phẩm của liên doanh FAW Toyota. Cả hai cùng chia sẻ nền tảng và thông số nhưng Frontlander tạo dấu ấn riêng nhờ thay đổi thiết kế đầu xe cùng loạt công nghệ mới.

Về ngoại thất, Toyota Frontlander sở hữu diện mạo mang hơi hướng xe điện với lưới tản nhiệt gần như đóng kín, chỉ còn khe hở hẹp để làm mát, đi kèm ốp cùng màu thân xe và chi tiết chrome bóng. Phần đầu xe sắc sảo, gợi nhớ đến bản Corolla Cross GR Sport bán tại châu Âu và Nhật Bản. Hệ thống đèn LED tương tự các bản Corolla Cross cao cấp, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn dùng cụm đèn pha cũ. Đèn hậu cũng được thiết kế lại trên một số phiên bản. Kích thước xe giữ nguyên với Corolla Cross mới: dài 4.490 mm, rộng 1.825 mm, cao 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm – dài hơn 5 mm so với đời trước.

Về nội thất, khoang cabin được nâng cấp mạnh tay với bảng táp-lô tái thiết kế theo hướng hiện đại và cao cấp hơn. Trung tâm là màn hình giải trí 12,9 inch thay thế nhiều nút bấm vật lý, đi cùng màn hình đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, khe gió điều hòa mảnh, đèn viền ambient lighting, ghế thiết kế mới và bệ trung tâm gọn gàng với sạc không dây. Gói an toàn Toyota Safety Sense (ADAS) cũng đã được nâng cấp, tiếp tục là điểm cộng cạnh tranh trong phân khúc.

Về vận hành, Toyota Frontlander vẫn duy trì các lựa chọn động cơ quen thuộc. Bản xăng dùng máy 2.0L 4 xi-lanh công suất 169 mã lực, hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L (156 mã lực) với mô-tơ điện 111 mã lực, pin lithium-ion và hộp số E-CVT, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tại Trung Quốc, Toyota Frontlander 2026 có giá 132.800 – 155.800 Nhân dân tệ (khoảng 465 – 545 triệu đồng) cho bản xăng và 145.800 – 165.800 Nhân dân tệ (khoảng 510 – 580 triệu đồng) cho bản hybrid. Mức giá này cao hơn đáng kể so với thế hệ trước, vốn từng được ưu đãi chỉ còn 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 314 triệu đồng).

Corolla Cross và Frontlander là hai mẫu SUV cỡ nhỏ quan trọng của Toyota. Kể từ khi ra mắt năm 2020, Corolla Cross nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất toàn cầu, với 859.000 xe bán ra trong năm 2024, đứng thứ ba trong danh sách ô tô bán chạy nhất thế giới, chỉ sau Toyota RAV4 và vượt qua các phiên bản Corolla sedan, hatchback. Với bản nâng cấp lần này, Toyota kỳ vọng Frontlander sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường tỷ dân.