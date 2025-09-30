Toyota Corolla Cross 2026: Thay đổi lớn, liệu có hết bị chê “rẻ tiền”?

Kể từ khi ra mắt, Toyota đã không ngừng cải tiến mẫu xe này với những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, từ giá nóc tiêu chuẩn đến bộ mở cửa gara đa năng và thảm trải sàn.

Toyota Corolla Cross có hai phiên bản sử dụng động cơ xăng và hybrid.

Với phiên bản 2026, Toyota Corolla Cross sẽ có những nâng cấp đáng kể, đặc biệt về thiết kế, nhằm giải quyết những chỉ trích trước đây về chất lượng nội thất. Câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi này có đủ để nâng tầm trải nghiệm của người dùng hay không.

Thiết kế mới mẻ và hiện đại

Nhìn tổng thể, hai phiên bản của Toyota Corolla Cross 2026 trông gần như khác biệt hoàn toàn. Phiên bản hybrid được trang bị tấm ốp dọc liền mạch cùng màu thân xe, kết nối chắn bùn trước với lưới tản nhiệt hình tổ ong rộng và dẹt. Các khe hút gió phía dưới được thiết kế mạnh mẽ hơn, trong khi đèn sương mù được đặt xa hơn.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Corolla Cross 2026.

Ngược lại, phiên bản chạy xăng sử dụng lưới tản nhiệt hình thang hẹp hơn, với đèn sương mù gần hơn và ống dẫn gió được tinh chỉnh. Cả hai mẫu xe đều có đèn pha và đèn hậu LED mới, cùng bộ mâm 18 inch và tùy chọn sơn xanh Calvary Blue nổi bật. Phiên bản hybrid còn có diện mạo hai tông màu, kết hợp màu thân xe với mui xe màu đen.

Nâng cấp nội thất hiện đại

Bên trong, Toyota Corolla Cross được trang bị màn hình cảm ứng 10,5 inch, với thiết kế khác biệt so với RAV4 và Corolla sedan. Thay vì núm vặn âm lượng, các nút bấm mỏng được đặt ở giữa cạnh dưới màn hình. Mặc dù vậy, đây là một thay đổi nhỏ không gây khó khăn cho người lái.

Bảng điều khiển hiện đại hơn.

Điểm nhấn nổi bật là bảng điều khiển trung tâm được nâng cấp mang phong cách gần giống Audi. Cần số đã được thiết kế lại với núm xoay vuông vức và dải crôm gọn gàng hay thế cho những chi tiết rườm rà trước đây. Bộ sạc điện thoại cũng được bố trí thoáng hơn và dễ tiếp cận hơn.

Màu nội thất nâu Portobello mới mang đến cảm giác ấm áp, trong khi hàng ghế trước vẫn rộng rãi và tầm nhìn ra ngoài tốt. Toyota Corolla Cross cũng được trang bị nhiều công nghệ tiêu chuẩn, gồm Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng bộ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense 3.0. Tuy nhiên, không gian ở nửa sau cabin vẫn cần cải thiện, với chỗ để chân chật chội và vật liệu có vẻ rẻ tiền hơn, đặc biệt khi lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh (AWD) làm giảm không gian chứa đồ.

Trải nghiệm lái thoải mái

Phiên bản dẫn động cầu trước của Toyota Corolla Cross mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng và dễ điều khiển, nhưng không quá ấn tượng. Trong khi đó, các phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian có phần chậm hơn, mặc dù hệ thống treo sau giúp cải thiện khả năng vận hành.

Không gian ngồi thoải mái.

Với phiên bản chạy xăng, hiện tượng chuyển số khởi động đã được cải thiện, nhưng động cơ 2.0 lít vẫn phát ra âm thanh thô khi tải nặng. Ngược lại, phiên bản hybrid cho khả năng truyền tải công suất mượt mà hơn, với hiệu suất nhiên liệu ấn tượng - hơn 5,9L/100km hỗn hợp.

Toyota Corolla Cross 2026 tiếp tục ưu tiên sự thoải mái và tính thực dụng, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng vào những trải nghiệm lái xe đầy phấn khích vì đây là một chiếc SUV được thiết kế chủ yếu cho việc di chuyển dễ dàng.

Khả năng off-road nhẹ

Mặc dù không phải là một chiếc SUV mạnh mẽ, Toyota Corolla Cross vẫn có thể thực hiện những chuyến off-road nhẹ. Trong buổi lái thử dành cho giới truyền thông quốc tế, Toyota đã cho phép các nhà báo khám phá một con đường mòn gồ ghề nhằm chứng minh khả năng của hệ dẫn động bốn bánh và khoảng sáng gầm xe khoảng 206 mm. Chiếc SUV này đã thể hiện khả năng xử lý tốt trên những đoạn đường khó khăn, mặc dù không phải là một chuyến đi đầy cảm xúc.

Động cơ hoạt động về cơ bản là ổn định.

Nhìn chung, Toyota Corolla Cross 2026 là một chiếc SUV cỡ nhỏ thực dụng với những cải tiến đáng kể về kiểu dáng và thiết kế nội thất. Hành khách phía trước vẫn được tận hưởng không gian rộng rãi và bảng điều khiển hiện đại. Phiên bản hybrid mang lại khả năng truyền động mượt mà và hiệu suất nhiên liệu tốt, nhưng các phiên bản máy xăng lại thiếu sức mạnh và sự mượt mà khi chịu tải.

Hàng ghế sau vẫn chật chội, và việc lựa chọn AWD làm giảm không gian chứa đồ. Tuy nhiên, Toyota đã trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn và các điểm nhấn tinh tế khác với mức giá hợp lý. Mặc dù không phải là một phát minh đột phá, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên tính thực dụng và giá trị tổng thể.