TOP xe hybrid tiết kiệm xăng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay

Với những ưu thế nổi bật về trang bị hiện đại, sự thân thiện với môi trường và đặc biệt tiết kiệm xăng, ô tô hybrid ngày càng trở thành sự lựa chọn của nhiều khách hàng Việt. Tính đến hết tháng 11, doanh số cộng dồn xe ô tô hybrid năm 2025 tại Việt Nam đã đạt 12.872 chiếc, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024.

Và nếu như khách hàng cũng đang có nhu cầu mua một chiếc ô tô hybrid thì dưới đây là những sự lựa chọn nên cân nhắc hiện nay.

1. Toyota Yaris Cross HEV

Với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ 3,8 L/100KM, Yaris Cross HEV là một trong những mẫu xe hybrid tiết kiệm xăng hàng đầu tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe này có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Hiện giá Yaris Cross HEV dao động từ 765 - 777 triệu đồng tùy màu sắc.

2. Toyota Camry Hybrid

Nằm trong phân khúc xe sang, Camry Hybrid có giá bán niêm yết tới 1,53 tỷ đồng và sở hữu những công nghệ cao cấp hàng đầu. Xe được trang bị máy xăng 2.5 công suất 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 221 Nm, kết hợp môtơ công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 208 Nm. Tổng công suất xe là 224 mã lực, hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước. Bản 2.0 động cơ như cũ, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm, hộp số CVT.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ 4,2 L/100KM, đây cũng là một trong những ô tô hybrid tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam.

3. Honda HR-V e:HEV RS

HR-V e:HEV RS được trang bị động cơ 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 4,44 L/100KM đường hỗn hợp. Cùng mức giá bán 869 triệu đồng, xe cũng dễ tiếp cận với nhiều khách hàng Việt.

4. Toyota Corolla Cross 1.8HEV

Gây ấn tượng với bề ngoài sang trọng được lấy cảm hứng từ các mẫu xe sang Lexus, Toyota Corolla Cross 1.8HEV còn gây ấn tượng nhờ khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là 3.67 L/100KM. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8L (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm) và một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm.

Hiện giá Corolla Cross 1.8HEV dao động từ 905 - 913 triệu đồng tùy phiên bản.

5. Hyundai SantaFe Hybrid

Với mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp chỉ 6.37L/100KM, SantaFe Hybrid mang tới chiếc SUV 7 chỗ tiết kiệm xăng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Xe được trang bị khối động cơ xăng SmartStream, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Cùng với đó là hệ thống môtơ điện sử dụng khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh (270V, 5.5Ah), cung cấp công suất 44,2 kW (tương đương gần 60 mã lực). Kết quả, xe đạt sức mạnh tới 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.