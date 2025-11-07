Những SUV từng bán "bia kèm lạc" giờ giảm giá đến 200 triệu đồng

Những mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser Prado và Suzuki Jimny, vốn được săn đón và đội giá với “bia kèm lạc” khi ra mắt, giờ đây đã phải quay đầu giảm giá do áp lực cạnh tranh gia tăng.

Hyundai Santa Fe

Mẫu SUV/crossover đến từ thương hiệu Hàn Quốc này đã từng được các đại lý rao bán với giá cao hơn niêm yết khi mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc SUV gia đình, Hyundai Thành Công Việt Nam đã phải duy trì các chính sách giảm giá và ưu đãi mạnh tay trong suốt ba quý đầu năm.

Hyundai Santa Fe có giá giảm đến gần 200 triệu đồng.

Hiện tại, ngoài chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ hãng (có thể lên tới 125 triệu đồng), một số đại lý tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn giảm giá thêm cho các xe Santa Fe có số VIN cũ nhằm giải phóng hàng tồn kho. Nhờ đó, giá thực tế của mẫu SUV/crossover cỡ trung này đã giảm xuống dưới mức niêm yết, với mức giảm gần 200 triệu đồng.

Được biết, Hyundai Santa Fe thế hệ mới hiện có 5 phiên bản tại thị trường Việt Nam, với mức giá công bố dao động từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado

Ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2024, từng có thời điểm Toyota Land Cruiser Prado “cháy hàng” và bị các đại lý hét giá lên tới gần nửa tỷ đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, tình hình đã có sự thay đổi rõ rệt.

Nếu so với giá đỉnh trước đó, Toyota Land Cruiser Prado giảm đến gần 600 triệu đồng.

Theo khảo sát, nhiều đại lý Toyota tại Hà Nội đã bắt đầu giảm giá cho mẫu Prado do sức mua chững lại và nguồn cung được cải thiện. Hiện tại, nhân viên bán hàng đang chào bán Land Cruiser Prado đúng giá niêm yết là 3,48 tỷ đồng, hoặc thậm chí giảm thêm vài chục triệu đồng, điều này đưa mức giá thực tế thấp nhất xuống còn 3,43 tỷ đồng.

Suzuki Jimny

Mẫu SUV này trước đây được biết đến với mức giá chênh lệch lên đến 70 triệu đồng so với giá niêm yết (789 triệu đồng) do nhu cầu cao. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, khi nguồn cung được cải thiện và lượng khách hàng mua xe giảm, Suzuki Jimny đã rơi vào tình trạng ế ẩm. Nhiều đại lý xe Nhật hiện vẫn còn tồn kho nhiều xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) buộc phải áp dụng chính sách giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho, đặc biệt khi năm 2025 chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ khép lại.

Doanh số chậm khiến các đại lý Suzuki Jimny phải điều chỉnh lại giá bán.

Để kích cầu, bên cạnh chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 80 triệu đồng) áp dụng cho tất cả các đại lý trên toàn quốc, khách hàng mua Suzuki Jimny còn nhận thêm tiền mặt và quà tặng phụ kiện. Tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến cả trăm triệu đồng, điều này tạo cơ hội hấp dẫn cho người tiêu dùng.