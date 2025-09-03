Suzuki Jimny giảm giá lên đến 80 triệu đồng vẫn vắng khách

Suzuki Jimny được một số đại lý ưu đãi lên tới 80 triệu đồng, đưa giá bán từ 789 triệu đồng xuống còn 709 triệu đồng. Chính sách này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024). Tuy nhiên, sức tiêu thụ vẫn èo uột do tệp khách của mẫu xe này có phần khác biệt.

Dù vậy, đây chưa phải mức giảm mạnh nhất của Jimny. Trước đó, vào tháng 3/2025, mẫu SUV cỡ nhỏ này từng được giảm tới 99 triệu đồng, về mức 690 triệu đồng. Không phải tất cả các đại lý đều áp dụng mức ưu đãi tương tự, có nơi chỉ giảm 40 triệu đồng nhưng tặng thêm gói phụ kiện trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Suzuki Jimny liên tục có các chương trình giảm giá và khuyến mại. Thế nhưng, sức tiêu thụ vẫn khá thấp. Đến hết tháng 7/2025, doanh số lũy kế của Jimny chỉ đạt 161 xe, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (204 xe), dù mẫu xe này mới chỉ được phân phối chính thức tại Việt Nam từ tháng 4/2024.

Jimny không phải là lựa chọn phổ thông trên thị trường. Đây là mẫu xe có tính thực dụng thấp, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng không đại trà thường là những người mua xe để trải nghiệm, khám phá, hoặc thể hiện cá tính hơn là phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Điểm yếu lớn nhất của Suzuki Jimny nằm ở mức giá. Với giá bán sau ưu đãi hơn 700 triệu đồng, mẫu SUV cỡ nhỏ này ngang tầm với nhiều mẫu C-SUV phổ biến như Mazda CX-5 hay Ford Territory. Trong khi đó, trang bị trên Jimny thậm chí còn thua kém nhiều mẫu xe hạng B có giá từ 600 triệu đồng.

Thời điểm mới ra mắt, Jimny từng tạo cơn sốt, thậm chí có lúc người dùng phải chi thêm một khoảng chênh lệch hơn 50 triệu đồng mới có thể nhân xe. Nhưng sau gần nửa năm, khi phần lớn khách hàng đam mê đã nhận xe, sức hút của Jimny giảm dần, buộc đại lý phải áp dụng các chương trình giảm giá để kích cầu.