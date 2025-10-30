Suzuki Jimny giảm giá hơn 100 triệu đồng để dọn kho xe VIN 2024

Từng là mẫu xe "hot" được săn đón khi mới ra mắt, Suzuki Jimny đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi hãng phải giảm giá mạnh tới cả 100 triệu đồng để tìm khách mua. Khi năm 2025 chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc, một số hãng xe, trong đó có Suzuki, vẫn đang tồn kho xe sản xuất từ năm 2024 (VIN 2024) với mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny.

Để tránh tình trạng lưu kho kéo dài, hãng xe Nhật Bản đã tăng mạnh mức khuyến mãi cho dòng Jimny. Cụ thể, mẫu SUV cỡ nhỏ này đang được áp dụng mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị quy đổi khoảng 95 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, một số đại lý còn có các chương trình khuyến mãi riêng để nâng tổng mức giảm lên tới 100 triệu đồng.

Với chính sách này, giá bán thực tế của Suzuki Jimny ở thời điểm hiện tại có thể được đưa từ mức niêm yết 789 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 689 triệu đồng. Đây là mức giảm giá sâu nhất của Jimny kể từ khi chính thức mở bán tại Việt Nam vào tháng 4/2024.

Trước đó vào thời điểm mới ra mắt khi nguồn cung còn khan hiếm, mẫu SUV này thậm chí còn được bán với tình trạng "bia kèm lạc", buộc khách hàng phải chi thêm 50 - 70 triệu đồng để được nhận xe sớm. Sự đảo chiều nhanh chóng này xuất phát từ chính định vị đặc thù của Suzuki Jimny, bởi mẫu xe này được định vị là một SUV off-road cỡ nhỏ chuyên nghiệp, trang bị khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu 4WD.

Xe trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Với thiết kế, cấu hình thuần off-road, cùng nguồn gốc nhập Nhật và mức giá niêm yết ngang ngửa một mẫu xe hạng C, Suzuki Jimny rõ ràng không phải là một sản phẩm dành cho số đông. Mẫu SUV này được xếp vào nhóm "xe chơi", chủ yếu hướng đến nhóm người dùng thích sở hữu một chiếc xe "độc, lạ" và có giá trị sưu tầm.

Chính vì sự kén khách này, số lượng bán ra của Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam cũng rất hạn chế. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính hết cả năm 2024, Suzuki Jimny chỉ ghi nhận doanh số lũy kế vỏn vẹn 437 xe.

Bước sang năm 2025, tình hình cũng không mấy khả quan hơn khi mẫu SUV này mới bán được 196 chiếc trong 9 tháng đầu năm, buộc hãng phải tung ra các chương trình để giải phóng hàng tồn.