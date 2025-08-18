Suzuki Jimny dừng kinh doanh tại Úc, khách hàng hủy xe số lượng lớn

Suzuki Australia bất ngờ dừng bán Jimny XL, yêu cầu hủy toàn bộ đơn đặt hàng và hoàn tiền cọc cho khách do vấn đề chưa xác định, dù hãng khẳng định không liên quan đến an toàn. Cụ thể, Suzuki Australia vừa yêu cầu các đại lý hủy toàn bộ đơn đặt hàng mẫu Jimny XL và hoàn trả tiền cọc cho khách hàng, sau khi nhận thông báo tạm ngừng bán do một “vấn đề chưa xác định”.

Hãng khẳng định sự cố không liên quan đến an toàn, vì vậy các chủ xe hiện tại không cần ngừng sử dụng phương tiện. Phiên bản 5 cửa của dòng offroad nổi tiếng Jimny XL hiện đang được kiểm tra lại tại Ấn Độ, nơi sản xuất mẫu xe này. Suzuki Australia cho biết họ chưa nhận được thông tin chi tiết từ tập đoàn, chỉ biết sự cố không ảnh hưởng tới an toàn vận hành.

Ông Michael Pachota - Giám đốc điều hành Suzuki Australia, chia sẻ với Drive.com.au: “Do chưa chắc chắn về thời gian khắc phục, chúng tôi khuyến nghị các đại lý hủy đơn đặt hàng và hoàn lại tiền cọc cho khách. Đây là giải pháp minh bạch, ưu tiên quyền lợi khách hàng nhất ở thời điểm hiện tại.”

Suzuki cho phép khách hàng tiếp tục đăng ký trong danh sách chờ nếu vẫn muốn sở hữu Jimny XL khi vấn đề được giải quyết. Hãng cũng yêu cầu các đại lý cung cấp thông tin để trực tiếp cập nhật tiến trình khắc phục cho những người quan tâm. Hiện Suzuki Nhật Bản chưa công bố thời hạn xử lý cụ thể.

Tại thị trường Australia, Jimny XL là lựa chọn duy nhất sau khi Suzuki buộc phải ngừng bán phiên bản 3 cửa từ tháng 3 năm nay do thiếu hệ thống phanh khẩn cấp tự động – tính năng bắt buộc theo luật. Dự kiến, Jimny 3 cửa sẽ quay trở lại vào đầu năm 2026 sau khi được nâng cấp tính năng an toàn này. Trong khi đó, tại Việt Nam, Suzuki hiện chỉ phân phối Jimny 3 cửa với giá bán khoảng 789 triệu đồng.