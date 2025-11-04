Subaru sắp giới thiệu lại dòng xe hiệu suất cao STI

Subaru STI sẽ tái xuất tại Japan Mobility Show với hai concept: Performance-B STI báo hiệu sự trở lại của WRX STI hatchback và xe điện hiệu suất cao Performance-E STI. Cụ thể, Thương hiệu hiệu suất cao STI (Subaru Tecnica International) đang được mong chờ sẽ trở lại sau khi mẫu WRX STI huyền thoại bị ngừng sản xuất vào năm 2021.

Tại Triển lãm Di động Nhật Bản (JMS 2025), Subaru đã trình làng hai mẫu concept đầy tham vọng, báo hiệu một hướng đi song song giữa động cơ đốt trong và xe điện: Performance-B STI và Performance-E STI. Mẫu Performance-B STI, được phát triển dựa trên nền tảng Impreza thế hệ thứ sáu, là cái nhìn gần gũi nhất về chiếc WRX STI tiếp theo.

Subaru WRX Performance-B STi phiên bản đặc biệt.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên WRX STI trở lại dưới dạng hatchback kể từ thế hệ GR ra mắt năm 2008. Chiếc concept mang dáng vẻ sẵn sàng cho đường đua, nổi bật với các tấm ốp hốc bánh xe cực rộng có khe thoát gió, che giấu bộ mâm hợp kim BBS RI-A 18 inch và lốp đường đua Bridgestone Potenza RE71RS.

Phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn, mang cụm đèn pha của WRX, lưới tản nhiệt hình lục giác lớn và bộ chia gió cỡ lớn. Nắp ca-pô có khe thoát nhiệt và được dập nổi khẩu hiệu truyền thống của Subaru: “Proud of Boxer”.

Phía đuôi xe, cụm đèn hậu chữ C đặc trưng của Impreza được bổ sung bằng một cánh gió sau cao vút theo phong cách "khung thành" và một bộ khuếch tán khổng lồ chứa cặp ống xả kép đặt trung tâm. Mặc dù không có hình ảnh nội thất chính thức, có thể thấy qua cửa sổ là cặp ghế trước Recaro Podium CF với vỏ bọc sợi carbon.

Mẫu xe điện hiệu suất cao Performance-E STI.

Subaru xác nhận mẫu WRX STI mới này sẽ duy trì truyền thống với động cơ Boxer và hệ dẫn động Đối xứng Toàn thời gian (Symmetrical All-Wheel Drive). Mẫu Performance-B dự kiến sẽ sớm được đưa vào sản xuất hơn so với "người anh em" chạy điện.

Song song đó, Performance-E STI là tầm nhìn của hãng về một mẫu xe thuần điện (BEV) hiệu suất cao, được phát triển dựa trên Concept STI E-RA 2022. Mẫu concept này có hình dáng dài và hơi giống wagon, áp dụng ngôn ngữ thiết kế sắc nét và góc cạnh hơn, báo hiệu phong cách tương lai của Subaru. Phần đầu xe được điêu khắc tinh xảo, tích hợp đèn pha hình chữ L ngược và các khe hút gió mỏng được khắc sâu vào mũi xe (shark nose).

Một đường gân vai sắc lẹm chạy dọc thân xe, dẫn đến hốc bánh sau rộng và cụm đèn hậu mỏng. Xe được sơn màu xanh WR Blue mờ (matte), đi kèm logo và các chi tiết Cherry Blossom STI đặc trưng. Dù thiếu vắng cánh gió lớn truyền thống, Performance-E vẫn có các cánh nhỏ đặt cao.

Performance-E STI là tầm nhìn của hãng về một mẫu xe thuần điện.

Điểm nhấn của xe là bộ mâm khổng lồ 22 inch, với các tấm chắn khí động học màu vàng nổi bật, thay thế cho màu mâm vàng truyền thống. Với việc trình làng song song hai mẫu concept này, Subaru thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đưa thương hiệu STI trở lại, đáp ứng cả nhu cầu truyền thống của người hâm mộ động cơ đốt trong lẫn xu hướng điện hóa toàn cầu.

Mặc dù vậy, việc biến các concept này thành hiện thực vẫn cần thời gian, đặc biệt đối với mẫu Performance-E STI khi mà bài học kinh nghiệm về xe điện của các đối thủ như Porsche vẫn còn đó.