Subaru Forester thế hệ mới ra mắt, giá từ 1,3 tỷ đồng

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Subaru Forester ở lần ra mắt này là nguồn gốc. Thay vì nhập khẩu Thái Lan, Subaru Forester giờ chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản. Các kích thước dài x rộng x cao của xe Subaru Forester lần lượt 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 220 mm.

Ngoại hình xe có sự thay đổi đáng chú ý ở cụm lưới tản nhiệt, hốc bánh xe, cụm đèn hậu hay dòng chữ Forester dập chìm phía đuôi. Xe thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo thể thao, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lịch lãm và cuốn hút, sẵn sàng tỏa sáng trong cả đô thị hiện đại lẫn trên những cung đường địa hình thử thách.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt được tái thiết kế đầy tinh tế, kết hợp cùng cụm đèn LED hình chữ C sắc nét, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vòm bánh xe cơ bắp, ôm trọn mâm hợp kim nhôm cỡ lớn 18 inch, tôn lên dáng vẻ vững chãi và năng động của chiếc xe.

Bên cạnh đó, thiết kế xe còn được hoàn thiện bằng các chi tiết khí động học tiên tiến, giúp tăng cường độ ổn định và tối ưu hiệu suất nhiên liệu. Phần đuôi xe cũng ấn tượng không kém với thiết kế hiện đại và tinh tế, nổi bật hơn với dòng chữ “FORESTER” dập chìm, tạo điểm nhấn độc đáo và sang trọng.

Ngoài ra, Forester mới có nhiều sự lựa chọn màu sơn nhất từ trước tới nay. Nổi bật trong đó là Xám Xanh Ngọc Trai – màu sơn hoàn toàn mới được phát triển riêng áp dụng đầu tiên cho Forester, cùng hai màu mới là Xanh Dương Ánh Kim và Vàng Ánh Kim , bên cạnh 8 màu truyền thống khác của Subaru, trong đó có màu Đỏ Ngọc Trai lần đầu tiên áp dụng cho Forester.

Khoang lái Subaru Forester vẫn giữ nguyên thiết kế tối giản. Phiên bản cao cấp trang bị cửa sổ trời, ghế ngồi công thái học bọc da, đế sạc không dây chuẩn Qi cho hàng ghế trước. Thiết kế công thái học được Subaru hợp tác phát triển cùng một trung tâm y khoa tại Nhật Bản, thế hệ ghế ngồi mới được thiết kế theo chuẩn công thái học tiên tiến, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong mọi hành trình. Thanh trượt ray ghế được gắn trực tiếp vào khung gầm, tăng độ vững chắc, giảm rung chấn, và mang lại tư thế ngồi ổn định, nâng đỡ cơ thể tốt hơn.

Vị trí người lái được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng (lumbar support) thể hiện rõ việc chú trọng đến sự thoải mái tối đa cho người lái, đặc biệt trong những chuyến đi dài, mang lại trải nghiệm lái êm ái và thú vị, sánh ngang – thậm chí vượt trội so với các mẫu xe châu Âu.

Màn hình giải trí trung tâm Full HD cảm ứng lớn 11.6 inch với giao diện trực quan, được ví như bộ điều khiển trung tâm thông minh giúp người lái dễ dàng truy cập mọi tính năng một cách dễ dàng, thuận tiện. Và xe được tích hợp kết nối Apple CarPlay® không dây và Android Auto™, cùng với Sạc không dây chuẩn Qi™. Ngoài ra, cổng sạc USB (Type-A & Type-C) được bố trí ở cả hàng ghế trước và sau, mang đến tiện ích tối đa cho mọi hành khách

Đặc biệt, xe còn được trang bị khoang hành lý rộng rãi và đa dụng cùng cốp điện tích hợp cảm biến đá chân (Kick Sensor) tiện lợi. Cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt, có thể điều chỉnh độ nghiêng kính. Hàng ghế sau gập linh hoạt theo tỷ lệ 60/40.

Thay đổi tiếp theo của xe nằm ở khối động cơ Boxer. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.5L với mã FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Kết hợp hộp số Lineartronic TR58 thế hệ mới với 8 cấp số giả lập cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, chiếc SUV cỡ C có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây.

Xe vẫn sử dụng hệ dẫn động S-AWD trứ danh đã làm nên tên tuổi của Subaru. Hệ thống liên tục điều chỉnh phân bổ lực kéo theo thời gian thực, đảm bảo độ bám đường và sự ổn định vượt trội trong mọi điều kiện vận hành.

Khoảng sáng gầm xe 220 mm mang lại ưu thế xuất sắc trên đường gồ ghề và địa hình off-road. Xe còn được trang bị chế độ X-MODE 02 cấp độ, giúp vượt địa hình khó và dễ dàng thoát khỏi bùn lầy, cùng Hệ thống Hỗ trợ Đổ đèo (Hill Descent Control) giúp duy trì tốc độ ổn định khi xuống dốc trơn trượt.

Forester mới được phát triển dựa trên Hệ khung gầm toàn cầu Subaru (Subaru Global Platform - SGP) thế hệ cải tiến, với nhiều nâng cấp toàn diện nhằm mang đến trải nghiệm lái êm ái, ổn định và linh hoạt vượt trội. Gói công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Subaru Forester mới, cùng với hỗ trợ dừng xe khẩn cấp (EDSS). Phiên bản cao hơn có thêm hệ thống giám sát người lái (DMS), camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi (RAB).

Mẫu SUV cỡ C có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,299 tỷ đồng cho bản 2.5 i-L EyeSight và 1,399 tỷ đồng cho bản 2.5 i-S EyeSight. Subaru Forester được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh cùng loạt đối thủ như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Honda CR-V (1,029-1,259 tỷ đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Kia Sportage (từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng) và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).

Việc đưa ra mức giá khá hấp dẫn cho một mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ làm cho thị trường xe SUV cuối năm sôi động hơn. Và hãng cũng hướng đến những khách hàng đang sở hữu xe Forester nhập khẩu Thái Lan trước đây muốn lên đời và những người yêu thích thương hiệu Subaru.