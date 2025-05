Trải nghiệm xe Subaru Crosstrek trên cung đường đấm chất Rally tại Bình Thuận

Dạo gần đây thuật ngữ Rally ngày càng xuất hiện nhiều. Vậy Rally là gì mà làm cho nhiều người phải đảo điên và hâm mộ bộ môn đua xe Rally này? Cụ thể, Rally là “cái nôi” của thể thao đua xe (motorsport) mang tới cảm giác hoang dại, nguy hiểm nghẹt thở trên từng km đi qua. Không giống như các cuộc đua trên đường đua cố định, đua Rally diễn ra trên các địa hình tự nhiên, bao gồm đường mòn, sa mạc, núi non và rừng rậm…

Các cuộc đua rally thường không được tổ chức ở các trường đua chuyên dụng, các tay đua phải điều khiển xe qua những đoạn đường gồ ghề, đa dạng và thường rất khó khăn trên không chỉ đường nhựa mà còn là đường rừng, đường hẻm… được khoanh vùng trong thời gian tổ chức cuộc đua rally đó.

Người cầm lái phải vượt qua những cung đường dài và đa địa hình nên mẫu xe phải thật sự phù hợp để đáp ứng hết những nhu cầu thực tế đó. Lần này chúng tôi chọn cung đường tập luyện của các đội đua Rally đã và đang đại diện Việt Nam thi đấu ở khu vực châu Á làm bài thử cho chiếc Crosstrek.

Không quá xa TPHCM chỉ với 200km hướng về thành phố biển Phan Thiết. Nơi có những bãi biển dài và đẹp thuộc hàng TOP tại VIệt Nam. Địa hình đường đất đỏ và cát chính là phép thử hay nhất cho mẫu xe sở hữu hệ truyền động AWD và X-Mode trứ danh.

Qua lại với nhân vật chính là mẫu xe Subaru Crosstrek. Xe được ra mắt tại VMS 2024 vừa qua với 2 phiên bản gồm: 2.0 i-S EyeSight và 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Sau nhiều năm vắng bóng, với tên gọi trước kia là Subaru XV thì nay CUV đô thị cỡ B+ với tên gọi Subaru Crosstrek với nhiều nâng cấp, tạo sự khác biệt với các đối thủ cùng phân khúc.

Ưa nhìn với phái mạnh, kén khách với chị em? Không chỉ Crosstrek nói riêng mà Subaru luôn như vậy, hãng xe đến từ Nhật Bản luôn có cách thiết kế khác lạ, luôn gây tranh cãi. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất góc cạnh, mạnh mẽ, thể thao mang đậm phong cách SUV thông qua ốp cản trước, cua lốp và cản sau.

Tổng thể có rất nhiều mảng miếng thiết kế với chất liệu nhựa đen nổi bật. Lưới tản nhiệt được tạo hình lục giác, đèn pha sắc sảo được trang bị công nghệ LED và những đường nét dập nổi trên thân xe tạo nên tổng thể hài hòa. Khoảng sáng gầm cao 220mm nhất nhì phân khúc là 1 lợi thế cho mẫu CUV đô thị. Điều này giúp Subaru Crosstrek 2024 trở thành 1 mẫu xe có khả năng vượt địa hình, hay một chiếc xe thực dụng để đi phố mỗi khi triều cường.

Nếu như 1 tín đồ của Subaru, thì ai cũng sẽ nhìn thấy sự quen thuộc khi bước vào không gian bên trong nội thất xe. Điều này không lạ, khi Subaru làm rất tốt trong việc đồng nhất thiết kế nội thất ở tất cả sản phẩm của họ. Subaru Crosstrek được thiết kế tối ưu hóa không gian, mang đến cảm giác ngồi rộng rãi và thoải mái. Hàng ghế trước được tinh chỉnh ở đệm lưng, giúp tư thế ngồi thoải mái, đặc biệt ở phần hông.

Sự thoải mái và tiện nghi còn được thể hiện ở vị trí ngồi hàng ghế thứ 2, luôn rộng rãi khi duỗi chân. Khoảng sáng đầu vừa đủ dùng cho người ngồi 1m67 như mình. Chỉ tiếc 1 điều ở hàng ghế thứ 2 chưa được trang bị cửa gió điều hoà, điều này sẽ kén khách khi người dùng sử dụng xe ở thời tiết nắng nóng kéo dài.

Hầu hết các vật liệu sử dụng bên trong xe chủ yếu là nhựa cứng, nhựa mềm và da, tuy nhiên cảm giác sờ chạm khá cao cấp, điều này giúp người dùng 1 phần nào cũng sẽ thoải mái hơn.

Subaru Crosstrek được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại như màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch được đặt dọc, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto và sạc không dây là lợi thế.

Màn hình lớn hiển thị nhiều thông tin hơn, giúp mọi người thuận tiện quan sát khi sử dụng bản đồ. Ngoài ra các phím chức năng vật lý thường xuyên sử dụng vẫn được duy trì, giúp mọi người lái xe an toàn mà không bị xao nhãng.

Khoang hành lý với dung tích 354 lít cho phiên bản máy xăng và 315 lít cho bản Hybrid cũng khá rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của gia đình nhỏ. Khoang hành lý này có thể mở rộng lên đến 1.726 lít khi gập hàng ghế 2 theo kiểu 60:40.

Nhưng điểm trừ cho bên trong chiếc xe chính là việc xe chỉ có một dàn hệ thống điều hòa phía trước. Vì thế những người ở hàng ghế thứ hai sẽ phải chịu nóng khi di chuyển ở khu vực phía Nam trong tiết trời mùa hè oi ả.

Trang bị động cơ e-boxer 2.0

Subaru Crosstrek 2024 được trang bị động cơ Boxer 2.0 với công suất 153 mã lực với bản thuần xăng 2.0 i-S EyeSight, bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có máy xăng 148 mã lực cùng mô tơ điện có công suất 16,5 mã lực, mô men xoắn 65Nm. Subaru Crosstrek sử dụng hộp số CVT cho bản xăng và Lineartronic CVT cho bản hybrid.

Nếu chủ sở hữu xe không có thường hay chạy kiểu đạp sốc để tăng tốc lên tốc độ tối đa theo quy định của Nhà nước thì mẫu xe này khá phù hợp. Nhưng với những người thích cảm giác bốc bốc thể thao thì khối động cơ e-boxer 2.0 Hybrid vừa chưa đủ làm hài lòng tệp khách hàng này.

Tất nhiên Crosstrek không phải là mẫu xe dành cho các tín đồ đam mê tốc độ ở những cú nhấn ga. Ưu điểm của động cơ Boxer đó là về mặt vận hành êm ái, nhưng khi cần tăng tốc để vượt, thì trên vô lăng bạn chỉ cần chọn chế độ lái S, với sức mạnh 153 mã vẫn đáp ứng đủ các bạn vượt an toàn ở dải tốc độ cao. Một điều khá hay ở động cơ này đó vòng tua máy chỉ 2.100 vòng, khá thấp dù xe ở ngưỡng vận tốc 100km/h.

Đừng trông chờ và sự tiết kiệm nhiên liệu khi tua máy thấp, vì Subaru Crosstrek sở hữu hệ dẫn động AWD trứ danh của nhà Subaru. Điều này dù ít tiết kiệm hơn nhưng lái Subaru Crosstrek ở đường trơn, đường ướt bạn sẽ tự tin hơn và an toàn hơn.

Điểm ấn tượng ở sự kiện lái và trải nghiệm xe lần này đó là về khung gầm cùng hệ thống treo cực kỳ tốt, ổn định mỗi khi lái Subaru Crosstrek. Cảm giác luôn khác biệt và khó bắt gặp ở mẫu xe nào khác cùng phân khúc. Cách âm môi trường lại là 1 điểm cộng khác mỗi khi nhắc đến Subaru Crosstrek 2024.

X-Mode là sự khác biệt rất lớn với những mẫu xe cùng phân khúc. Một điều bất tiện khi phải thao tác X-Mode trên màn hình cảm ứng, sự hy sinh cho không gian yên ngựa đẹp mắt hơn với nút vặn X-Mode quen thuộc bị lược bỏ. Nhưng đổi lại với 3 chế độ lựa chọn địa hình như: Tuyết, bùn lầy - Thông thường - Tuyết sâu, bùn, điều này giúp Subaru Crosstrek 2024 tự tin vượt mọi địa hình. Rất đáng giá cho các mẫu xe khác cùng phân khúc phải ganh tị.

Thật vậy, hệ thống hybrid trên Subaru Crosstrek 2024 chưa thật sự thuyết phục mình phải chọn lựa phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid. Việc mô tơ điện nhỏ chỉ hỗ trợ một phần tăng tốc là chưa khác biệt quá lớn đề mỗi khi vận hành mọi người ồ oà.

Nhiều người gọi đây là Mild Hybrid cũng chưa đúng, vì những lúc mình cầm lái Subaru Crosstrek thì có lúc xe vẫn hỗ trợ vận hành hoàn toàn bằng điện. Tuy ở khoảng thời gian rất ngắn, quãng đường rất nhỏ, nhưng điều này cũng chứng minh được rằng: “Subaru Crosstrek là chiếc xe hybrid”.

Khả năng vận hành

Đưa mẫu xe này vào cung đường tập luyện Rally tại Việt Nam, ở những dải tốc độ khác nhau mà hệ thống AWD mang đến những đáp ứng chuẩn xác. Dù xe không được trang bị lốp chuyên dụng (AT, MT) nhưng khi phiêu cùng tay lái và đưa xe qua những khúc cua cần phải tạo Racing Line thì sự an tâm và an toàn luôn được chiếc xe mang đến đầu tiên.

Có những lúc hiện tượng trượt bánh xuất hiện và ngay lập tức hệ thống X-Mode trên xe can thiệp để đưa xe với đúng quỹ đạo và đường một cách nhẹ nhàng nhất. Hệ thống an toàn chủ động EyeSight 4.0 tiên tiến lúc nào cũng làm mình hài lòng và tự tin.

Cách mà hệ thống can thiệp nhẹ nhàng và tự nhiên, không bao giờ làm mình bị giật mình. Điểm khác biệt hệ thống EyeSight 4.0 của nhà Subaru đó là dùng cùng 1 lúc đến tận 3 camera có góc quét rộng lên đến 130 độ. Không chỉ quan sát phạm vi trong làn đường mà cả làn đường bên cạnh, nhằm hỗ trợ tính năng đánh lái khẩn cấp, một trong 9 tính năng nằm trong hệ thống an toàn EyeSight 4.0 tiên tiến của nhà Subaru.

Khung gầm vững chãi, hệ thống treo cực kỳ êm và chắc chắn khi vận hành ở tốc độ cao. Thắng trên xe ít ai nhắc đến, nhưng với mình hệ thống thắng can thiệp nhịp nhàng và an toàn. Ngoài ra điểm đáng giá còn nằm ở hệ dẫn động AWD và chế độ hỗ trợ lái vượt địa hình X-Mode là ưu thế khiến xe luôn khác biệt với các đối thủ trong phân khúc.

Chỉ vài cung đường đua Rally có độ dài quãng 30-40 km/chặng không chỉ giúp các tay lái hiểu thêm về cách sử dụng một số tính năng mới của xe, giúp vượt những địa hình khó như bùn lầy, ngập nước hay đi cát mà ở đó còn có cả sự phấn khích được cầm lái, được học thêm những kỹ năng về quan sát đường sá xung quanh để xác định phương hướng, kỹ năng giao tiếp với mọi người trong đội để thuyết phục hay phản bác hay cảm xúc vỡ òa sung sướng khi được vượt qua những thách thức và về đích.

Ngoài giá bán cho cả 2 phiên bản Subaru Crosstrek 2024 nhập trực tiếp từ Nhật Bản luôn gây tranh cãi. Hiện xe có mức giá bán cho phiên bản thuần xăng là 1,089 tỷ đồng và phiên bản cao cấp nhất e-Boxer Hybrid là 1,268 tỷ đồng. Ngoài ra, mức giá này còn được ưu đãi theo từng đại lý khi khách hàng liên hệ trực tiếp