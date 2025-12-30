Volkswagen Touareg "xả giá" dịp cuối năm, giảm mạnh 330 triệu đồng

Theo đó, phiên bản Touareg Elegance có giá niêm yết 2,699 tỷ đồng được giảm trực tiếp lên tới 330 triệu đồng, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/3/2026 với số lượng giới hạn.

Touareg là dòng SUV cao cấp đầu bảng của Volkswagen. Ảnh: Volkswagen

Mức ưu đãi này đưa Touareg trở thành một trong những mẫu xe được giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay, thậm chí tương đương giá bán của một số mẫu ô tô phổ thông cỡ nhỏ. Trong bối cảnh nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng cao, chính sách kích cầu được xem là cơ hội để khách hàng tối ưu chi phí, đồng thời chủ động kế hoạch sử dụng phương tiện cho công việc, gia đình và các chuyến đi trong dịp lễ Tết cũng như năm mới.

Touareg là dòng SUV cao cấp nhất của Volkswagen, được phát triển trên nền tảng khung gầm MLB – kiến trúc đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe hạng sang như Audi Q7, Q8, Porsche Cayenne hay Bentley Bentayga. Tại thị trường Việt Nam, Touareg được định vị ở phân khúc SUV tiệm cận xe sang, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân, những người đề cao chất lượng, công nghệ và giá trị sử dụng lâu dài.

Ở phiên bản Elegance, Touareg được trang bị hệ thống đèn IQ.Light LED, bộ mâm 19 inch, ghế da Vienna tích hợp sưởi và làm mát, ghế lái Ergocomfort Seat, cụm màn hình kỹ thuật số Innovision Cockpit 12,3 inch, màn hình trung tâm kích thước 15,3 inch cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 251 mã lực, mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion.

Danh sách trang bị an toàn trên Touareg gồm 10 túi khí, hệ thống cảnh báo tập trung người lái, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm trước và sau, phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh tự động, kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ.

Nội thất Volkswagen Touareg. Ảnh: Volkswagen

Song song với ưu đãi giá bán, Volkswagen Việt Nam cũng triển khai chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm khách hàng đang sử dụng Tiguan có nhu cầu nâng cấp lên Touareg, nhằm tạo điều kiện tiếp cận mẫu SUV đầu bảng dễ dàng hơn. Chương trình được áp dụng trên toàn hệ thống đại lý chính hãng, thời gian kéo dài đến hết quý I/2026.

Việc liên tục tung ra các gói khuyến mãi lớn được xem là giải pháp quen thuộc của Volkswagen tại Việt Nam, trong bối cảnh thương hiệu này có giá bán cao hơn nhiều đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù vậy, với ưu đãi sâu trong thời điểm “vàng” của thị trường, Touareg vẫn nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cao cấp dành cho khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành.