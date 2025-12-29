Những mẫu xe đáng quan tâm trong tầm giá 500 triệu đồng

Trong dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng xe ô tô để đi lại sẽ cao hơn, nhiều người cũng định hướng đến việc xuống tiền để sở hữu một chiếc xế hộp. Hiện nay, những mẫu xe gầm cao trị giá khoảng trên 500 triệu đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt, nhờ không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt, tính tiện dụng cao. Dưới đây là gợi ý một số mẫu xe gầm cao có giá trên 500 triệu và dưới 600 triệu đồng có thể tham khảo:

1. Hyundai Creta bản tiêu chuẩn

Được ra mắt vào tháng 6/2025 có giá khoảng giá từ 599-715 triệu đồng, Hyundai Creta được thiết kế với dáng vẻ trẻ trung và năng động hơn. Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng cạnh tranh với đối thủ là Mitsubishi Xforce cùng giá và cùng phân khúc.

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công đã sản xuất Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT (CVT) vô cấp. Creta được trang bị màn hình giải trí khoảng 8 inch; Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Camera lùi

Hệ thống an toàn của Creta 2025 bản tiêu chuẩn được trang bị Hệ thống phanh ABS/EBD, túi khí cơ bản (thường 2 túi khí). Tuy nhiên số lượng và mức độ an toàn cơ bản thấp hơn các bản cao hơn như Cao cấp hay N Line.

Trong tháng cuối năm 2025, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện hấp dẫn để kích cầu tiêu dùng.

2. Mitsubishi Xforce GLX

Cùng với Hyundai Creta bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce có giá bán khởi điểm là 599 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản và mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Trong tháng 12/2025, Mitsubishi Xforce đã được hãng và các đại lý áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60-68 triệu đồng. Sau khi áp dụng các chính sách khuyến mãi, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce là mẫu SUV đô thị 5 chỗ nằm trong phân khúc cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross… GLX là phiên bản cơ bản nhất của dòng này.

Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC (phổ biến ở các xe Mitsubishi) tiết kiệm nhiên liệu khá phù hợp với việc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, công suất/mô-men xoắn: khoảng 105 PS / 141 Nm kết hợp với trang bị hộp số CVT (hộp số vô cấp) gíup xe chạy êm, chuyển số mượt mà.

3. Mitsubishi Xpander MT

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

Trong thời gian cuối năm, nếu khách hàng "chịu thiệt" 1 đời, tức là chọn mua Xpander có số VIN 2024 được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 56 triệu đồng, cùng một số quà tặng từ đại lý. Như vậy, giá bán của Mitsubishi Xpander bản MT VIN 2024 chỉ ở mức 500 triệu đồng.

4. Mazda CX-3 AT

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV. Đây mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung, phong cách KODO đặc trưng với ưu điểm vận hành linh hoạt, nội thất tinh tế và được đánh giá là có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt so với các mẫu xe trong phân khúc.

Đây là mẫu xe được THACO Auto đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây. Mazda CX-3 mới có 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu.

Tất cả phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ 1.5L SkyActiv-G, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu trong đô thị và đường trường nhẹ khi kèm chế độ lái thể thao. Động cơ 1.5L tuy không mạnh như động cơ 2.0L trên các bản cao của CX-3 ở một số thị trường khác nhưng lại khá phù hợp với nhu cầu đi phố.

Xe được hãng trang bị màn hình giải trí, kết nối Apple CarPlay/Android Auto (tùy phiên bản); Hệ thống điều hòa tự động (hoặc chỉnh cơ tùy theo từng đợt phân phối).

5. Omoda C5 Luxury

Có giá khởi điểm 539 triệu đồng, Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng lưu ý. Đây là phiên bản giá rẻ nhất của mẫu Omoda C5 — SUV đô thị (B-SUV) đến từ thương hiệu Omoda & Jaecoo (thuộc Tập đoàn Chery, Trung Quốc).

Mẫu xe Trung Quốc này được định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại mềm hơn, dao động từ 539-669 triệu đồng.

Trong tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang áp dụng chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán đối với Omoda C5 Luxury, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury giảm xuống còn khoảng hơn 480 triệu đồng.

Vì là bản thấp nhất nên Omoda C5 Luxury chỉ được trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, bù lại, xe vẫn được nhà sản xuất giữ một số công nghệ và tính năng an toàn ADAS gần giống các phiên bản cao.

So với các bản Premium/Flagship cao cấp hơn (có thể dùng động cơ 1.5 Turbo tăng áp trên các bản thấp hơn Premium), tuy bản Luxury có công suất thấp hơn nhưng lại khá phù hợp với việc sử dụng di chuyển trong đô thị hằng ngày và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ngoài ra xe cũng được trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn (đa phần các đại lý công bố màn hình 10,25″ tích hợp kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây), khởi động nút bấm & chìa khóa thông minh, Điều hòa, ra lệnh giọng nói, sạc không dây.

6. Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid được chính thức giới thiệu tại TP.HCM vào tháng 8/2024, có giá 599,9 triệu đồng. Đây là mẫu MPV lai SUV giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ.

XL7 Hybrid đang được hãng Suzuki áp dụng chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt trí giá khoảng 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn 540 triệu.

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7, đây không phải hệ thống hybrid (full-hybrid) như phiên bản Toyota/PHEV, mà là mild hybrid tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu và giảm tải cho động cơ hơn là việc chạy hoàn toàn bằng điện. Điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.