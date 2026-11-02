Subaru Forester Hybrid chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Subaru Forester Hybrid đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam sau khi một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc từ tháng 7/2026. Với hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ Boxer xăng, dung tích 2.5L, mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD, mẫu SUV Nhật Bản dự kiến có giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ các đại lý Subaru, Forester Hybrid đã bắt đầu được nhận đặt cọc tại Việt Nam từ và thời điểm ra mắt ban đầu được dự kiến vào tháng 10/2026, với mức giá tham khảo khoảng 1,5 tỷ đồng.

Subaru Forester Hybrid đang chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 11/2026, thời điểm giới thiệu xe được một số nguồn tin cập nhật sang đầu tháng 11. Subaru Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán và cấu hình chính thức dành riêng cho thị trường trong nước. Vừa qua, hãng đã chính thức chốt ngày 11/11 tới đây để ra mắt mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Nếu được phân phối đúng kế hoạch, Forester Hybrid sẽ trở thành phiên bản điện hóa đầu tiên của dòng SUV này tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ xăng Boxer 2.5L hiện hành.

Động cơ Strong Hybrid kết hợp Boxer 2.5L và mô-tơ điện

Điểm đáng chú ý nhất trên Subaru Forester Hybrid là hệ truyền động Strong Hybrid, kết hợp động cơ xăng Boxer 2.5L 4 xi-lanh với một mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Theo thông số tại thị trường quốc tế, động cơ xăng cho công suất khoảng 162 mã lực và mô-men xoắn 209 Nm.

Trong khi đó, mô-tơ điện có công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất của hệ thống đạt 194 mã lực. Hệ truyền động này đi kèm hộp số eCVT (Lineartronic CVT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

Forester Hybrid tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100 km trong điều kiện đô thị.

Đây là cấu hình đáng chú ý bởi Subaru vẫn duy trì một trong những đặc trưng quan trọng của Forester, thay vì chuyển sang hệ dẫn động cầu trước để tối ưu chi phí. Việc bổ sung mô-tơ điện giúp xe có thêm lực kéo khi tăng tốc, đồng thời hỗ trợ động cơ xăng trong những điều kiện vận hành phù hợp. Bộ pin dung lượng nhỏ 1,1 kWh cho phép hệ thống thu hồi năng lượng khi giảm tốc và phanh, sau đó sử dụng nguồn điện tích trữ để hỗ trợ vận hành.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, một thử nghiệm của Hiệp hội Ô tô Australia (AAA) ghi nhận Forester Hybrid tiêu thụ khoảng 4,9 lít/100 km trong điều kiện đô thị. Đây là kết quả thử nghiệm tại Australia, không phải mức tiêu thụ đã được công bố cho phiên bản Việt Nam.

Mức giá dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng đưa Forester Hybrid lên vị trí cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV cỡ C đang bán trên thị trường. Đây cũng là mức giá hướng mẫu xe đến nhóm khách hàng quan tâm công nghệ hybrid, đồng thời muốn sở hữu một mẫu SUV Nhật Bản có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.