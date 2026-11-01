Hyundai ra mắt SUV mới giá từ 271 triệu đồng, trang bị ngập công nghệ

Hyundai Motor India vừa giới thiệu Bayon thế hệ mới, bổ sung lựa chọn vào danh mục SUV của hãng tại thị trường đông dân nhất thế giới. Được định vị giữa Venue và Creta, Bayon hướng đến nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm một mẫu xe gầm cao có thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn.

Hyundai Bayon sở hữu kích thước dài 4.245 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.605 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Khoang hành lý có dung tích 505 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài.

Ngoại hình xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, với các đường nét góc cạnh, hốc bánh xe lớn, ốp thân xe màu đen và bộ mâm hợp kim 17 inch. Phía trước là cụm đèn LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình chữ L. Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED thanh mảnh nối liền bằng một dải ốp màu đen.

Bên trong cabin, điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm màn hình kép 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), hỗ trợ bản đồ trực tuyến, giao diện tùy biến và nhiều chức năng kết nối.

Đáng chú ý, Bayon là mẫu SUV đầu tiên của Hyundai tại Ấn Độ được trang bị trợ lý giọng nói tích hợp AI tạo sinh. Hệ thống kết hợp công nghệ của Perplexity và SoundHound AI, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ hội thoại tự nhiên, thay vì chỉ sử dụng những câu lệnh cố định.

Trợ lý này có thể hỗ trợ tra cứu thời tiết, lịch trình, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm xung quanh. Xe cũng tích hợp hơn 70 tính năng kết nối Hyundai Bluelink, hỗ trợ điều khiển từ xa, theo dõi tình trạng phương tiện và cập nhật phần mềm qua mạng OTA.

Danh sách tiện nghi còn có ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose, sạc không dây và đèn viền nội thất. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, tựa lưng điều chỉnh hai mức.

Về vận hành, Hyundai Bayon sử dụng động cơ xăng 1.5L MPi hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 115 PS và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT.

Phiên bản iVT được trang bị chế độ Dash Boost Mode, giúp tăng độ nhạy chân ga khi cần tăng tốc hoặc vượt xe. Người lái cũng có thể lựa chọn ba chế độ Eco, Normal và Sport.

Theo công bố của Hyundai, phiên bản sử dụng hộp số iVT đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,3-5,4 lít/100 km. Hãng dự kiến bổ sung biến thể sử dụng khí nén thiên nhiên CNG vào năm 2027, mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng quan tâm đến chi phí vận hành.

Về an toàn, Bayon sở hữu 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hơn 80 tính năng an toàn, trong đó có hơn 35 tính năng được trang bị tiêu chuẩn. Đáng chú ý là gói Hyundai SmartSense Level 2 Pro ADAS với 23 chức năng hỗ trợ lái, kết hợp radar và cảm biến xung quanh xe.

Các tính năng đáng chú ý gồm cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe còn có camera 360 độ và camera hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ.

Tại Ấn Độ, Hyundai Bayon có giá khởi điểm 999.900 rupee, tương đương khoảng 271 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá khoảng 489 triệu đồng. Xe được phân phối với 11 phiên bản, cạnh tranh trong nhóm SUV gầm cao cỡ nhỏ với những cái tên như Honda Elevate, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun và MG Astor.