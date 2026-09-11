Subaru Crosstrek giảm giá mạnh trong tháng 9

Subaru tiếp tục duy trì mức ưu đãi lớn cho các mẫu xe sản xuất năm 2024 trong tháng 9. Đáng chú ý nhất là Forester 2.0 i-S EyeSight, giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, vẫn tiếp tục được giảm 360 triệu đồng còn 839 triệu đồng.

Mức giá mới đưa Forester vào nhóm SUV cỡ C có giá bán dưới 900 triệu đồng. Đây cũng là khác biệt đáng kể so với thời điểm mẫu xe này được bán với giá niêm yết hơn 1,1 tỷ đồng. Crosstrek là mẫu xe thứ hai được Subaru giảm giá mạnh. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 giảm 289 triệu đồng, từ 1,098 tỷ đồng xuống 809 triệu đồng. Bản e-Boxer Hybrid VIN 2024 giảm 329 triệu đồng, còn 939 triệu đồng.

Subaru Crosstrek là mẫu xe thứ hai được Subaru giảm giá mạnh.

Bên cạnh đó, các xe VIN 2025 có mức ưu đãi thấp hơn. Crosstrek bản xăng được bán với giá 889 triệu đồng, giảm 209 triệu đồng, còn bản hybrid có giá 999 triệu đồng, giảm 269 triệu đồng. Việc giảm giá khiến khoảng cách giữa giá niêm yết và giá bán thực tế của Crosstrek trở nên khá lớn.

Khi mới ra mắt, mức giá hơn một tỷ đồng từng là một trong những trở ngại của mẫu crossover nhập khẩu Nhật Bản này. Với giá 809 triệu đồng cho xe VIN 2024, Crosstrek hiện dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng đang cân nhắc các mẫu SUV đô thị và crossover cỡ nhỏ.

Mẫu SUV Forester cũng đang ở thời điểm chuyển giao sản phẩm. Trong khi bản 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 được giảm còn 839 triệu đồng, Forester thế hệ mới với động cơ 2.5L nhập khẩu Nhật Bản có giá từ 1,299 tỷ đồng. Hai phiên bản mới không được giảm trực tiếp vào giá bán mà khách hàng được tặng 10 lần bảo dưỡng cơ bản.

Mẫu SUV Forester cũng đang ở thời điểm chuyển giao sản phẩm.

Khoảng cách 460-560 triệu đồng giữa Forester đời 2024 và thế hệ mới giúp Subaru tách rõ hai nhóm sản phẩm. Xe đời cũ được giữ ưu đãi lớn để tăng sức cạnh tranh, trong khi Forester mới vẫn giữ mức giá cao hơn.

Trong bối cảnh nhiều hãng tiếp tục sử dụng khuyến mãi để kích cầu, giảm giá đang là cách trực tiếp nhất để Subaru đưa Forester và Crosstrek đến gần hơn với mặt bằng giá của thị trường. Với những xe VIN 2024, mức ưu đãi hàng trăm triệu đồng cũng có thể là yếu tố quan trọng hơn xuất xứ hay trang bị khi khách hàng so sánh giữa các lựa chọn cùng phân khúc.