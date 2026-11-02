Yamaha MT-125 2027: Naked-bike “nhỏ nhưng có võ”, sở hữu loạt trang bị đáng chú ý

Là mẫu naked-bike cỡ nhỏ dành cho người mới chơi hoặc nhu cầu di chuyển linh hoạt thường ngày trên đường phố, MT-125 mang đậm phong cách đặc trưng của dòng MT, với những đường nét góc cạnh mạnh mẽ. Khu vực bình xăng cùng ốp hông cũng được tinh chỉnh, bổ sung chi tiết bán trong suốt màu khói nhằm tăng chiều sâu cho ngoại hình.

Đáng chú ý, đèn xi-nhan được chuyển xuống bên hông, trong khi yên xe được tạo hình gọn gàng, mang đến tổng thể thể thao và hiện đại hơn. Xe vẫn được tích hợp cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Yamaha MyRide, hiển thị thông báo và dẫn đường Turn-by-Turn.

Các tính năng đáng chú ý khác gồm hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm, giảm xóc đơn phía sau, và khung sườn Deltabox đặc trưng của Yamaha. Xe cũng được tích hợp phanh đĩa trước cùng cùm phanh Radial Mount, phanh đĩa đơn sau đảm bảo an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, MT-125 2027 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, 4 van, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15 PS tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 8.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và ly hợp Assist & Slipper Clutch.

Thế hệ mới cũng được bổ sung các màu sắc mới nhằm đem tới nhiều lựa chọn đa dạng của người sử dụng. Hiện, nhà sản xuất chưa công bố giá bán cho MT-125 2027 tại thị trường châu Âu.