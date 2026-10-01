Đánh giá Subaru Forester mới: Đa dạng trên mọi địa hình

Không phải mẫu SUV nào cũng tạo được cảm giác muốn cầm lái thêm sau hàng trăm km. Với Subaru Forester 2.5L nhập khẩu Nhật Bản, cung đường từ TP.HCM đến Quảng Ngãi trở thành dịp để cảm nhận rõ hơn những giá trị mà mẫu xe này theo đuổi: thiết kế thực dụng, khả năng vận hành chắc chắn và một động cơ hút khí tự nhiên mang lại cảm giác ga tuyến tính.

Hành trình hơn 1.500km cũng đồng thời cho thấy Forester vẫn còn một số điểm khiến người dùng phải cân nhắc, đặc biệt khi đặt cạnh những mẫu SUV cùng tầm giá đang ngày càng chú trọng đến tiện nghi và khả năng cách âm.

Subaru Forester có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.655 x 1.830 x 1.730 mm.

Mẫu SUV cỡ C có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 1,299 tỷ đồng cho bản 2.5 i-L EyeSight và 1,399 tỷ đồng cho bản 2.5 i-S EyeSight. Subaru Forester được xếp vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh cùng loạt đối thủ như Mazda CX-5 đang có giá bán từ 749 đến 979 triệu đồng. Ở mẫu xe Honda CR-V đang có giá bán 1,029 đến 1,259 tỷ đồng, Hyundai Tucson có giá bán 769 đến 989 triệu đồng và VinFast VF 7 (789-969 triệu đồng).

Ngoại hình không phô trương nhưng càng nhìn càng thấy hợp lý.

Forester không phải mẫu xe gây ấn tượng bằng những đường nét quá cầu kỳ. Ngôn ngữ thiết kế của Subaru thiên về sự khỏe khoắn, vuông vức và thực dụng. Ở thế hệ mới, phần đầu xe được làm gọn hơn với cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt lớn và những đường nét dứt khoát. Thân xe giữ kiểu dáng SUV truyền thống, với phần mui tương đối cao và cửa sổ lớn.

Forester không phải mẫu xe gây ấn tượng bằng những đường nét quá cầu kỳ.

Đây là một thiết kế có thể không khiến người đối diện phải ngoái nhìn ngay lập tức, nhưng lại có lợi thế về tính sử dụng. Tầm quan sát từ vị trí lái khá thoáng, các cột xe được xử lý tương đối hợp lý và khoảng sáng gầm tốt giúp người lái tự tin hơn khi rời khỏi những tuyến đường bằng phẳng.

Điểm đáng chú ý là Subaru không cố biến Forester thành một chiếc crossover thiên đô thị. Chiếc xe vẫn giữ DNA của một mẫu SUV có khả năng đi nhiều địa hình, điều thể hiện khá rõ khi bắt đầu đưa xe ra khỏi những cung đường quen thuộc.

Điểm khiến Forester 2.5L khác biệt so với phần lớn SUV hiện nay nằm ở động cơ. Thay đổi tiếp theo của xe nằm ở khối động cơ Boxer. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.5L với mã FB25, cho công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 247 Nm.

Xe vẫn sử dụng hệ dẫn động S-AWD trứ danh đã làm nên tên tuổi của Subaru. Hệ thống liên tục điều chỉnh phân bổ lực kéo theo thời gian thực, đảm bảo độ bám đường và sự ổn định vượt trội trong mọi điều kiện vận hành. Khi đạp ga, phản ứng không tạo ra cú hẫng hoặc cảm giác "đá lưng" mạnh như một số động cơ tăng áp. Thay vào đó, vòng tua tăng đều và sức kéo được truyền xuống bánh xe theo cách khá tuyến tính.

Trên những đoạn đường trường, đặc tính này lại trở thành ưu điểm.

Xe vẫn sử dụng hệ dẫn động S-AWD trứ danh đã làm nên tên tuổi của Subaru.

Khi cần vượt một chiếc xe tải hoặc tăng tốc để nhập làn, người lái chỉ cần chủ động đạp sâu chân ga. Hộp số CVT lập tức điều chỉnh tỷ số truyền, đưa vòng tua lên cao để động cơ phát huy sức mạnh. Âm thanh động cơ khi đó khá đặc trưng. Không quá ồn, nhưng người lái có thể cảm nhận rõ động cơ đang làm việc.

Với người thích cảm giác tăng tốc mạnh, đây có thể chưa phải trải nghiệm hấp dẫn nhất. Nhưng nếu ưu tiên sự tuyến tính và khả năng kiểm soát chân ga, động cơ xăng, dung tích 2.5L của Forester lại tạo được cảm giác khá dễ chịu.Cảm giác lái mới là điểm khiến Forester khác biệt

Ngôn ngữ thiết kế của Subaru thiên về sự khỏe khoắn, vuông vức và thực dụng.

Sau hàng trăm km, thứ để lại ấn tượng rõ nhất không hẳn là sức mạnh động cơ mà là cách Forester phản hồi với người lái. Vô-lăng có độ nặng vừa phải, phản hồi tương đối rõ khi xe thay đổi hướng. Thân xe cũng không tạo cảm giác bồng bềnh quá mức khi chạy ở tốc độ cao.

Đặc biệt, hệ thống dẫn động Symmetrical AWD là một trong những yếu tố tạo nên sự tự tin khi vận hành. Trên những đoạn đường khô ráo, sự khác biệt không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Nhưng khi đi qua mặt đường có độ bám thay đổi, đường ướt hoặc những đoạn cua liên tục, chiếc xe cho cảm giác ổn định và bám đường tốt.

Forester không phải mẫu xe được sinh ra để chạy tốc độ cao. Tuy nhiên, khi duy trì tốc độ phù hợp, xe mang lại cảm giác chắc chắn và cân bằng. Đây là kiểu cảm giác mà người lái có thể nhận ra rõ hơn sau vài giờ liên tục ngồi sau vô-lăng.

Đi đường dài, sự ổn định quan trọng hơn những con số

Thiết kế nội thất của Forester thiên về công năng hơn là sự hào nhoáng.

Cung đường TP.HCM - Quảng Ngãi có đủ loại điều kiện vận hành: đô thị đông đúc, cao tốc, quốc lộ, đường đèo và những đoạn đường có chất lượng mặt đường thay đổi. Forester phù hợp với kiểu hành trình này nhờ tư thế ngồi cao, tầm quan sát tốt và hệ thống treo thiên về sự ổn định.

Ở tốc độ đường trường, xe giữ thân khá chắc. Khi đi qua những đoạn mặt đường không hoàn toàn bằng phẳng, hệ thống treo hấp thụ tương đối tốt những dao động lớn. Khoảng sáng gầm cũng mang lại sự tự tin khi gặp những đoạn đường xấu hoặc phải di chuyển qua các vị trí có độ dốc thay đổi. Với một chuyến đi dài, những yếu tố này đôi khi quan trọng hơn việc xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong bao nhiêu giây.

Nhưng Forester vẫn có những điểm cần cân nhắc

Sau hơn 800 km, Forester cũng bộc lộ một số hạn chế. Đầu tiên là động cơ hút khí tự nhiên không mang lại cảm giác tăng tốc mạnh ở dải tốc độ thấp. Nếu đang quen với những mẫu SUV sử dụng động cơ turbo có mô-men xoắn xuất hiện sớm, người lái có thể cần một thời gian để làm quen.

Khi cần tăng tốc nhanh, tiếng máy và vòng tua tăng khá rõ do đặc tính của hộp số CVT. Đây là điểm có thể khiến một số người cảm thấy chưa thật sự thoải mái. Cách âm cũng chưa phải điểm mạnh nổi bật. Ở tốc độ cao, tiếng lốp và tiếng gió có thể lọt vào cabin khá rõ, đặc biệt trên những đoạn đường có mặt đường thô.

Động cơ xăng, dung tích 2.5L của Forester lại tạo được cảm giác khá dễ chịu.

Ngoài ra, thiết kế nội thất của Forester thiên về công năng hơn là sự hào nhoáng. Nếu đặt cạnh một số mẫu xe Hàn Quốc hoặc Trung Quốc cùng tầm tiền, Forester có thể tạo cảm giác ít màn hình, ít hiệu ứng và không quá "show". Nhưng đây cũng là cách Subaru định hình sản phẩm: tập trung nhiều hơn vào người lái và khả năng vận hành thay vì chạy theo cuộc đua trang bị.

Một mẫu SUV dành cho người thích lái

Sau hành trình từ TP.HCM đến Quảng Ngãi, Subaru Forester 2.5L nhập Nhật để lại ấn tượng rõ nhất ở khả năng vận hành. Thiết kế không quá phô trương nhưng chắc chắn. Động cơ 2.5L hút khí tự nhiên không tạo ra những cú tăng tốc đầy phấn khích nhưng có phản hồi tuyến tính.

Hệ dẫn động Symmetrical AWD và cách chiếc xe kiểm soát thân xe lại là những yếu tố khiến người lái cảm thấy yên tâm khi đi đường dài. Forester vì thế không phải mẫu SUV cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Đây là chiếc xe phù hợp hơn với nhóm khách hàng coi trọng cảm giác lái, sự ổn định, khả năng vận hành đường dài và chất SUV thực dụng.

Forester phù hợp với kiểu hành trình này nhờ tư thế ngồi cao, tầm quan sát tốt

Sau hơn 1.500 km, có thể không nhớ hết những con số trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng cảm giác chắc tay khi ôm vô-lăng, sự ổn định khi chạy đường dài và cách động cơ phản hồi theo từng cú đạp ga lại là những thứ dễ được nhớ đến hơn.