Đây là mẫu Hyundai Palisade Hybrid lắp ráp có mặt tại đại lý

Hyundai Thành Công Việt Nam bắt đầu giao Palisade Hybrid cho khách hàng từ ngày 30/10, đúng mốc hãng đã thông báo khi mở bán. Lô xe đầu tiên đã được chuyển từ nhà máy về hệ thống đại lý từ ngày cuối tháng 10 và lịch nhận xe được chia theo vùng.

Khách hàng miền Bắc nhận xe từ 30/10, còn khách miền Trung và miền Nam nhận trong đầu tháng 11. Hãng dự kiến giao xong trong tháng 10 và tháng 11 cho những khách đã ký hợp đồng trong tháng 10. Hợp đồng ký từ tháng 11 trở đi có thời gian nhận xe dự kiến là tháng 12/2026.

Hyundai Việt Nam bắt đầu giao Palisade Hybrid cho khách hàng từ ngày 30/10,

Cùng với lễ bàn giao, các đại lý Hyundai trên toàn quốc mở khu trưng bày riêng cho Palisade Hybrid. Người đang cân nhắc có thể đến xem trực tiếp, ngồi thử hàng ghế thứ ba và so sánh cấu hình 7 chỗ với 8 chỗ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 5.065 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 70 mm, rộng hơn 5 mm và có chiều dài cơ sở tăng khoảng 70 mm theo thông số đối chiếu của nhà sản xuất.

Ngoại hình được phát triển theo hướng vuông vức, bề thế, với nắp ca-pô đặt cao, lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED định vị ban ngày bố trí theo phương dọc. Phần đuôi xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu dựng đứng, đồng bộ với phong cách thiết kế tổng thể.

Đại lý Hyundai trên toàn quốc mở khu trưng bày riêng cho Palisade Hybrid.

Hyundai Palisade hybrid được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công. Mẫu SUV cỡ lớn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Bold Premium, nổi bật với phần đầu vuông vức và các chi tiết ngoại thất theo hướng tối giản. Bên trong, khoang lái được thiết kế lại với bảng táp-lô liền mạch, tích hợp màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch.

Một số trang bị đáng chú ý gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, cần số điện tử sau vô-lăng, ghế bọc da Nappa, đèn viền nội thất, kính cách âm hai lớp và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. Xe còn có sáu cổng sạc USB Type-C công suất 100 W và tính năng tự làm sạch camera, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Palisade hybrid sử dụng hệ truyền động Turbo Hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng Smartstream 2.5 T-GDi tăng áp và hai mô tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 334 mã lực, mô men xoắn cực đại 460Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam được Hyundai Thành Công công bố, mẫu SUV này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6,1 lít/100km. Về chính sách hậu mãi, Hyundai Palisade hybrid được bảo hành 5 năm hoặc 100.000km. Riêng hệ thống pin hybrid có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Palisade hybrid sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp và hai mô tơ điện.

Giá bán vẫn giữ như công bố: Prestige 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ 1,689 tỷ đồng, Calligraphy 7 chỗ 1,699 tỷ đồng. Hệ thống pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Nếu định mua trong thời gian tới, người mua nên hỏi đại lý ngày giao cụ thể theo phiên bản và màu xe ngay khi ký hợp đồng, vì lịch giao phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất và vận chuyển thực tế từng đợt.