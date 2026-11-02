Mua Honda City mới, tiết kiệm 30 triệu đồng hay chọn bản RS nhiều trang bị hơn?

Mới đây, Honda đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng B, Honda City, tại Việt Nam. Ở lần nâng cấp này, biến thể L đã trở thành phiên bản tiêu chuẩn, giữ nguyên mức giá 539 triệu đồng. Xe đã được đưa về các đại lý từ giữa tháng 10, với đầy đủ các phiên bản để phục vụ nhu cầu tham khảo của người tiêu dùng.

Lần lượt mặt trước phiên bản L và RS của City 2026.

Điểm đáng chú ý là Honda City 2026 không còn được phân phối phiên bản G như đời cũ. So với các đối thủ trong phân khúc, giá của City L 2026 hiện ở mức cao, nhưng bù lại, xe sở hữu ngoại hình cao cấp. Vấn đề là, người dùng có nên chi thêm tiền cho phiên bản RS cao cấp hơn, bởi sự khác biệt giữa phiên bản L và RS chủ yếu nằm ở bộ mâm hợp kim màu bạc kích thước 15 inch và không có logo “RS” ở lưới tản nhiệt.

Trước khi đi sâu vào so sánh các thông số, người dùng nên biết rằng phiên bản RS của City 2026 được bán với giá 569 triệu đồng, cao hơn 30 triệu đồng so với phiên bản L. Mẫu xe này được trang bị bộ mâm hợp kim sơn đen kích thước 16 inch và cảm biến trước/sau, chi tiết không có trên phiên bản L. Tuy nhiên, trang bị ngoại thất của cả hai phiên bản hoàn toàn giống nhau, bao gồm phanh đĩa 4 bánh, cụm đèn LED tự động bật/tắt và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện.

Lần lượt mặt sau phiên bản L và RS của City 2026.

Sự khác biệt về thông số kỹ thuật chính

Về nội thất, cả hai phiên bản đều có ghế da, nhưng vô-lăng của phiên bản L không được bọc da như bản RS. Hơn nữa, phiên bản L chỉ được trang bị màn hình 8 inch, điều hòa chỉnh cơ và 3 cổng sạc, trong khi bản RS có màn hình 10 inch, điều hòa tự động và 5 cổng sạc. Các trang bị tiện nghi khác như chìa khóa thông minh, đề nổ nút bấm và cửa gió cho hàng ghế thứ 2 đều tương đồng.

Đối với tính năng an toàn, Honda City 2026 được trang bị gói công nghệ Honda Sensing trên tất cả các phiên bản, với 4 túi khí cho bản L và 6 túi khí cho bản RS. Động cơ của City 2026 vẫn là loại xăng hút khí tự nhiên 1,5L, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm.

Lần lượt nội thất phiên bản L và RS của City 2026.

Tuy nhiên, mặc dù City RS 2026 có nhiều trang bị hấp dẫn hơn so với phiên bản L, mức chênh lệch 30 triệu đồng có thể là rào cản đối với khách hàng phổ thông, đặc biệt khi chi phí này ảnh hưởng đến lệ phí trước bạ. Hiện tại, mẫu xe này không áp dụng chương trình khuyến mại, trong khi nhiều đối thủ như Toyota Vios vẫn có ưu đãi lớn.

Ngoài ra, nhiều đại lý vẫn còn tồn kho xe đời cũ, chủ yếu là bản RS, với mức giá thực tế dao động từ 493-499 triệu đồng, tương đương mức giảm 70-76 triệu đồng so với giá niêm yết. So với phiên bản mới, Honda City RS đời cũ chỉ khác biệt ở thiết kế mặt ca-lăng và cụm đèn chiếu sáng, nhưng vẫn có lốp dự phòng, trong khi trang bị này đã bị cắt bỏ ở phiên bản mới.